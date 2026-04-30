A juicio en Asturias el conductor acusado de matar a un ciclista con su furgoneta en Siero

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OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena de un acusado de provocar la muerte de un ciclista al que arrolló con su furgoneta en un cruce de Siero en 2022. La vista oral está señalada el lunes, 4 de mayo, en la Sección Penal del Tribunal de Instancia, plaza número 3, de Oviedo, a las 9.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 11:30 horas del 10 de noviembre de 2022, el acusado (Argelia, 1968) conducía una furgoneta por la carretera SI-11, en sentido Carbayín, y al llegar al final de la vía, en el cruce con la AS-378, inició un giro a la izquierda para incorporarse a esta última, en un momento en el que circulaba correctamente el ciclista J.Á.R. (1972), en dirección a La Secada.

Según ha informado la Fiscalía en nota de prensa, el acusado tenía amplia visibilidad y la carretera estaba limpia, seca y sin obstáculos. Debido a que el acusado circulaba "sin prestar la mínima atención a las circunstancias de la circulación", se incorporó a la AS-378 sin detenerse, arremetiendo contra la bicicleta y lanzando por el aire al ciclista.

Este se golpeó contra el parabrisas del vehículo y salió despedido hasta quedar tendido a 20,35 metros de distancia, donde impactó contra un contenedor de basura situado en un lateral de la calzada. El ciclista no pudo realizar ninguna maniobra evasiva para evitar el golpe y falleció en el lugar del accidente.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión. Esta pena será sustituida por la expulsión de España del acusado durante 5 años. Además, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 3 años y 6 meses.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la esposa del ciclista fallecido, con 175.241,76 euros; al hijo del fallecido, con 227.095,21 euros; al padre del fallecido, con 44.319,21 euros; a la madre del fallecido, con 44.319,21 euros; y a la hermana del fallecido, con 21.007,74 euros.