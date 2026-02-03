A juicio una mujer por apoderarse de 44.000 euros de la cuenta de su madre, anciana y con Alzheimer

Archivo - Juzgados de Oviedo. Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de una acusada de apoderarse de 44.000 euros de la cuenta de su madre, anciana y con Alzheimer. La vista oral está señalada para este miércoles, 4 de febrero, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

La víctima, nacida en 1932, falleció el 16 de abril de 2023. En la fecha en la que ocurrieron los hechos objeto de acusación vivía en el municipio de Noreña con su hija, la acusada. La anciana estaba diagnosticada desde 2014 de una demencia de probable etiología mixta vascular y degenerativa (Alzheimer) en seguimiento periódico por el Servicio de Neurología del HUCA desde 2014 hasta el 2023.

Esta enfermedad cursó clínicamente desde ese año 2014 con un deterioro progresivo de las funciones cognitivas y de las capacidades funcionales de la vida diaria, con afectación de sus capacidades cognitivas y volitivas y déficits en tareas complejas. Como consecuencia de ello, en 2019 la anciana carecía de capacidad tomar decisiones en materia patrimonial y personal con conocimiento de su alcance y trascendencia.

La víctima había hecho testamento notarial en 2004, antes de brotar la enfermedad, en el que nombró herederos a sus tres hijos por partes iguales, y además legó a la acusada la mitad del tercio de libre disposición bajo condición de que la cuidara. La acusada a se encargaba por ello del cuidado y atención diaria de su madre. La anciana era titular de una cuenta corriente en la cual estaba autorizada la acusada que, con conocimiento de su madre, venía haciendo periódicos reintegros de cantidades atendiendo a la voluntad de su madre. En abril de 2019 se abonó en la cuenta indicada la cantidad de 30.000 euros procedente de un depósito que tenía.

Aprovechando esta circunstancia, e igualmente que ya en ese momento la mujer carecía de capacidad de tomar decisiones de manera voluntaria y libre, la encausada decidió hacerse con buena parte del dinero depositado en la cuenta. Y así, en ejecución de tal propósito, a partir del mes de julio y al menos hasta octubre septiembre de 2019, efectuó repetidos reintegros en ocasiones casi diariamente, siempre por la misma cantidad, 1.000 euros. El importe total ascendió a 44.000 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 253, 250.1. 6ª y 74 del Código Penal. Y solicita que se condene a la acusada a 1 año y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y multa de 14 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Mitad de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice a la comunidad hereditaria de la mujer con 44.000 euros, más los intereses legales correspondientes.