La Junta General rechaza la enmienda de totalidad de Vox a la ley asturiana de infancia y adolescencia

Intervención de Vox en la JGPA - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox ha visto este jueves rechazada su enmienda a la totalidad, es decir, la devolución del texto al Gobierno, que había presentado al proyecto de ley del Principado de Asturias de Infancia y Adolescencia.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha sido la encargada de defender la necesidad de la norma que impulsa el Gobierno asturiano. Ha insistido en que es una ley que pretende "prevenir la violencia y garantizar la igualdad".

Ha rebatido las objeciones que había expuesto previamente la diputada de Vox Sara Álvarez, quien se mostró muy crítica con el proyecto y ha considerado que el texto adolece de falta de neutralidad e incorpora "planteamientos ideológicos, introduce conceptos indeterminados y no garantiza una mejora efectiva del sistema de atención y protección de los menores".

Desde Vox critican la falta de consideración hacia la institución familiar y ha advertido de que "el matrimonio, la natalidad, la maternidad, la paternidad y la familia han sido constantemente objeto de acoso y derribo por numerosas instituciones tanto públicas como privadas".

Por otra parte, la organización ha incidido en la gravedad de los datos de vulnerabilidad de la comunidad para justificar su rechazo, alertando de que el Principado es la región norteña con peores indicadores y con "más de 15.000 menores que viven en hogares en los que solo entra en ingreso minimo vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".

Álvarez ha insistido en que el proyecto debe ser objeto de una revisión integral, orientada a reforzar el papel de las familias, garantizar la neutralidad institucional, mejorar la seguridad juridica y centrar la actuación pública en medidas eficaces.

Sin embargo, Del Arco ha defendido el proyecto de ley y ha dicho que servirá para "dar solución a nuevas necesidades de niños, niñas y adolescentes, regular el ejercicio y la promoción de los derechos que les protegen, reorganizar el sistema de protección, precisar el ámbito competencial de las Administraciones públicas, autonómica y local en esta materia y crear órganos de participación infantil".

La titular de Derechos Sociales ha explicado que el objeto de esta regulación es establecer procedimientos claros y recursos para facilitarlos y garantizarlos, planteando como uno de los principios rectores la consideración de los menores "como ciudadanos activos de derechos, favoreciendo su ejercicio en los ámbitos en que se desenvuelven educación, sanidad, servicios sociales, medioambiente, entornos digitales, deporte, ocio, cultura, justicia".

Asimismo, Del Arco ha precisado que el texto normativo incorpora un primer título dedicado al desarrollo de los derechos en la comunidad autónoma, con la finalidad de identificar colectivos específicos y facilitar una información adaptada a la edad y madurez, regulando además que las personas con 16 años cumplidos "puedan participar en la vida política mediante la suscripción de iniciativas legislativas populares".

En materia de protección, la consejera ha señalado que la norma recoge la obligación del establecimiento de criterios de bienestar por parte de las administraciones públicas, velando por que el entorno promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, y prestando especial atención para asegurar "que las personas menores de 16 años no accedan a espectáculos públicos de contenido violento".

Finalmente, Del Arco ha destacado la prevención y la especialización profesional como novedades del marco regulatorio, apuntando que las administraciones garantizarán el acceso a la formación en infancia, adolescencia y género, y exigiendo dicha preparación debido a "la necesidad de regulación sobre la especialización de todas las personas profesionales que intervienen".

Por parte del PSOE, ha intervenido la diputada Ana Isabel González Cachero, que ha dicho que no es una ley ideológica, sino necesaria. Ha lamentado que Vox recurra a la "estrategia del bloqueo" y ha acusado a la formación de no leerse la exposición de motivos de la norma.

Beatriz Polledo, del PP, ha dicho que coincide en determinadas cuestiones que plantea Vox. Pero si bien considera que el proyecto llega a la Cámara con "carencias muy serias", ha indicado que no sería conveniente devolverlo al Gobierno porque se perderían años. Por han decidido abstenerse en la votación de este jueves. Así, ha apostado por "tramitar, enmendar y corregir" la norma en la tramitación.

Polledo, eso sí, se ha mostrado muy crítica con la gestión de Del Arco, de quien ha comentado que ya está "moralmente reprobada" en esta materia.

Mientras, el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha reconocido que la ley le planta dudas, pero ha rechazado apoyar una enmineda a la totalidad, porque ha argumentado que eso contribuiría a la "bronca política".

El portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, ha dicho que la enmienda a la totalidad no busca mejorar el texto, sino "dinamitar" una ley que resulta "inaplazable". Mientras, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha acusado a Vox de imponer su modelo de familia.