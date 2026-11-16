La Junta de Personal de Oviedo pide incorporarse a las convocatorias conjuntas de Policía Local del Principado

Archivo - La Policía Local de Oviedo participa esta semana en la campaña especial de control del uso del cinturón de seguridad y las sillas infantiles que desarrolla en toda España la Dirección General de Tráfico (DGT) - SEGURIDAD CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado al equipo de gobierno que inicie los trámites para incorporar al municipio al sistema de convocatorias conjuntas de selección de agentes de Policía Local que organiza el Principado de Asturias. La petición fue aprobada por unanimidad en el pleno de este órgano celebrado el pasado 12 de noviembre.

La Junta considera que el sistema de selección individual que sigue actualmente el Ayuntamiento provoca retrasos en la incorporación de nuevos agentes y agrava la falta de efectivos.

En una nota de prensa enviada esta martes, la Junta ha explicado que las convocatorias municipales pueden coincidir en fechas con las del Principado, lo que obliga a los aspirantes a elegir entre ambos procesos. Además, ha advertido de problemas de coordinación entre la selección municipal y el curso de formación posterior, que imparte la Administración autonómica.

Por ello, ha reclamado que Oviedo se sume a las convocatorias conjuntas de cara a los próximos procesos selectivos. Según la Junta de Personal, este modelo permitiría agilizar la incorporación de agentes, coordinar la selección y la formación y reducir la carga de trabajo de la Sección de Personal del Ayuntamiento.