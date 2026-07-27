La Junta recibe a menores saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' y agradece la labor de las familias de acogida

La Junta General del Principado de Asturias recibe a una delegación saharaui participante en el programa 'Vacaciones en Paz'. - JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

OVIEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha recibido este lunes a una delegación saharaui participante en el programa 'Vacaciones en Paz', en un acto institucional encabezado por el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño.

Durante la recepción, en la que también han estado presentes diputados de la Cámara, Cofiño ha dado la bienvenida a los menores saharauis y les ha deseado "una feliz estancia en Asturias", al tiempo que ha agradecido "una vez más la solidaridad" de las familias de acogida.

A la visita han acudido alrededor de una treintena de niños, de entre 8 y 11 años, procedentes de los campamentos de refugiados del Sáhara, acompañados por miembros de sus familias de acogida. En total, cerca de 80 menores participan este verano en Asturias en el programa impulsado por la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.

El delegado en Asturias del Gobierno saharaui, Mohamed Fadel Mojtar, ha subrayado el "gran significado" de esta visita al Parlamento autonómico, destacando el papel de las familias dentro del programa y agradeciendo la implicación de la asociación y de todas las personas colaboradoras. Asimismo, ha señalado que la acogida institucional es "muy importante" en el objetivo de avanzar hacia una solución pacífica al conflicto del Sáhara Occidental y el respeto de los derechos del pueblo saharaui.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Carmen Soto, ha trasladado su agradecimiento tanto a las familias de acogida como a la Junta General, y ha afirmado que "una vez que se toma contacto con el pueblo saharaui es muy difícil romper ese vínculo".