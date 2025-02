La Junta tomará en consideración, por primera vez, una iniciativa para la oficialidad del asturiano y el eonaviego

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobará la próxima semana la toma en consideración de una proposición conjunta de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para reformar el Estatuto de Autonomía e incluir la oficialidad del asturiano y el eonaviego.

Una votación que se celebrará por primera vez en la historia del parlamento asturiano y que saldrá adelante con la mayoría de 23 escaños de los partidos proponentes, a la espera de la fijación de posiciones del diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares.

No obstante, el diputado del PP, Luis Venta, ha reiterado la negativa de su formación a apoyarla argumentando que los 'populares' no concurrieron con la cooficialidad en su programa electoral, por lo que no es previsible que la reforma estatutaria pueda salir definitivamente adelante, ya que requiere una mayoría cualificada de 27 escaños.

De hecho, Venta califica la iniciativa de "señuelo" del Ejecutivo de Adrián Barbón para "tapar sus vergüenzas y las de Pedro Sánchez", sabiendo que no tendrá "votos suficientes" para modificar el Estatuto.

Desde Vox, su portavoz, Carolina López, ha reiterado el rechazo de su formación al tiempo que ha recriminado, pese a la situación de la industria o la ganadería, las "prioridades" del Gobierno de coalición de PSOE y Convocatoria-IU pasen por la reforma del Estatuto para una "imposición lingüística".

Por su parte, Pumares fijará su posición en el pleno y entiende que la iniciativa supone dar "un paso" respecto a la pasada legislatura aunque cree que "llega tarde", ya que entonces sí era posible y ahora "los números son distintos".

La portavoz socialista, Dolores Carcedo, ha resaltado que la proposición cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para que prospere su toma en consideración aunque para su aprobación definitiva se necesitan 27 votos. Con todo, entiende que supondrá una "buena oportunidad" para que el resto de grupos muestren sus posiciones y planteamientos para abordar qué mecanismos existen pra proteger y garantizar el futuro del patrimonio lingüístico de Asturias.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha calificado de "enormemente importante" la iniciativa y de "histórica" la posibilidad de que salga adelante su toma en consideración para poder reconocer en el Estatuto al asturiano y eonaviego como lenguas oficiales y tengan "el estatus que merecen".

El pleno también votará el dictamen de la Ley de Ciencia, respaldado por la mayoría de los grupos salvo la abstención de Vox; e incluirá una petición del PP de suspender todas las autorizaciones previas para parques de baterías hasta que haya avances normativos.

Además de las preguntas al presidente, se abordarán otros asuntos como la situación del empleo y la vivienda a propuesta de Vox; la incorporación de la música tradicional al currículo educativo a iniciativa de IU-Convocatoria; mecanismos frente a los bulos a petición de Tomé; o sobre la salud mental infantojuvenil a propuesta de Pumares.

ARCELORMITTAL Y VIAJE DE BARBÓN A ESTRASBURGO

Tras la Junta de Portavoces, representantes de los grupos se han referido a cuestiones de actualidad como el anuncio realizado por ArcelorMittal del inicio de un proceso de información y consulta, para tratar la deslocalización de los servicios de apoyo al negocio, como puedan ser finanzas, recursos humanos, nóminas, compras, contrataciones o informática, para centralizar todos estos en un HUB ubicado en la India.

La multinacional siderúrgica ha defendido la necesidad de ahorrar costes con la centralización en la India de ciertas actividades de apoyo empresarial, pero ha dejado claro que "no se trasladará ninguna fabricación de acero a la India desde Europa".

Al respecto, Carcedo ha señalado que la medida está "en estudio" y ha remarcado la importancia de tener una voz europea para poner en valor la industria siderúrgica, especialmente ante la situación que puede abrir el anuncio de políticas arancelarias por parte de Estados Unidos. Asimismo, la portavoz socialista ha apuntado que tampoco ayudan peticiones de paralizar el arancel ambiental, como propuso sin éxito el PP en Bruselas.

Vegas ha querido ser "muy claro": "Nosotros no vamos a permitir una deslocalización encubierta o en fascículos de ArcelorMittal". Así, apuesta porque la siderurgia siga en Asturias como sector estratégico, con o sin Mittal, "máxime ante las políticas arancelarias de Trump".

Por contra, Luis Venta (PP) se pregunta si los socialistas "ocultan la verdad" de la reunión entre Sánchez y Mittal sobre el futuro de Arcelor en Europa o se trata de encuentros de "teatro".

En la misma línea, ha aprovechado para criticar el viaje institucional de Adrián Barbón estos días en Estrasburgo. "Es el presidente de todos los asturianos y no queremos que sea el hazmereir", ha ironizado, exigiendo al Ejecutivo que no trate de "tomar el pelo con hazañas inexistentes".

"Mientras deambulaba por Estrasburgo culpando a Trump de todos nuestros males, Arcelor va dando pasos que no auguran nada bueno para Asturias", ha dicho, lamentando que el balance del viaje sea "un desayuno con socialistas, una reunión y una llamada". "Asturias se merece mucho más", ha zanjado Venta.

Para Carolina López (Vox), cada día se van dando pasos para "perder" Arcelor en Asturias sin que el Gobierno "haga nada por evitarlo". Asimismo, considera que el viaje de Barbón a Europa "no ha servido para nada".

En la misma línea, Adrián Pumares (Foro) incide en que el anuncio de la multinacional no puede pillar "de sorpresa" y lamenta que el viaje de Barbón a Estrasburgo "llega tarde".

Dura también ha sido la crítica de Covadonga Tomé, para quien se evidencia el "fracaso absoluto" de las gestiones del Principado. "Hablamos de miles de puestos de trabajo que están en riesgo", dice, avanzando que preguntará a la consejera de Industria.