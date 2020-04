La Junta vuelve a rechazar la petición del PP para reanudar la actividad y decaen las propuestas de Podemos y Vox

Ciudadanos pedirá que se habiliten julio y agosto para recuperar parte del trabajo presencial, fundamentalmente el legislativo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del parlamento asturiano ha vuelto a rechazar este martes una petición del PP para reanudar la actividad ordinaria en la Cámara autonómica. Del mismo modo, también han decaído las propuestas presentadas por Podemos y Vox para destinar recursos de los grupos frente al nuevo coronavirus, COVID-19.

En concreto, fue rechazado un escrito de Podemos sobre reducción de las asignaciones de los diputados para financiar la lucha contra el coronavirus; y otro de Vox solicitando que se autorizase a los grupos parlamentarios a destinar sus subvenciones a asociaciones y proyectos sociales de ayuda a los afectados por el coronavirus.

Además, no logró respaldo suficiente una solicitud del Partido Popular para "la reconsideración" del Acuerdo de la Mesa de 7 de abril de 2020 que desestimó la solicitud del PP para reanudar la actividad parlamentaria y resolvió mantener, hasta el 26 de abril, las medidas adoptadas en relación con dicha actividad por Acuerdo de 26 de marzo, en el marco del estado de alarma declarado por el Gobierno de la nación con motivo de la pandemia del coronavirus.

EL VOTO DE LOS GRUPOS

Respecto al rechazo a las propuestas de Podemos y Vox, la portavoz socialista, Dolores Carcedo, entiende que en este momento de estado de alarma "se necesitan medidas de carácter inmediato y cada partido ha optado por diferentes vías, complementarias a la renuncia del complemento de movilidad". Así, ha recordado que en el PSOE se optó "por una medida ágil y efectiva: la aportación de 30.000 euros a la cuenta abierta por el Principado para la lucha contra el coronavirus".

En cuanto a la petición de reconsideración del PP, Carcedo ha remarcado que ya se había acordado por mayoría que "la Junta de Portavoces se reunirá a finales de esta semana para analizar, entre otras cuestiones, cómo se irá recuperando la actividad presencial en la Cámara". Por ello, se ha dirigido al PP para apuntar que "en la Junta General las decisiones se toman por mayoría, tras propuestas, debate, negociación y acuerdo".

"El Grupo Popular no puede alterar con diez diputados el acuerdo de la mayoría", incide la portavoz del PSOE, añadiendo que no puede decirse que no hay actividad parlamentaria cuando "cada día comparece telemáticamente el Gobierno para dar cuenta de su gestión frente a la pandemia".

Desde Ciudadanos, su portavoz Laura Pérez Macho ha explicado la abstención ante la petición del PP, argumentando que la Junta "va a iniciar su actividad presencial en las próximas semanas de forma progresiva, tal y como se acordó por mayoría en las primeras juntas de portavoces que se celebraron tras el decreto del Estado de Alarma".

Asimismo, ha adelantado que Ciudadanos pedirá que a primeros de mayo se celebre un pleno semipresencial con las condiciones y la duración que se acuerde por mayoría entre todos los grupos parlamentarios; y que se compagine con la celebración de grupos de trabajo de información sobre la crisis con la periodicidad diaria que tienen actualmente. También pedirá la formación naranja que se declaren hábiles los meses de julio y agosto para que la Junta "pueda recuperar parte del trabajo presencial, fundamentalmente el legislativo, que quedó paralizado con la crisis del Covid-19".

Sobre la propuesta de Podemos, Pérez Macho ha calificado la iniciativa de "recurrente" por parte de una fuerza parlamentaria "obstinada en ser original y marginal antes que en ser útil". Además, apuesta por la "libertad" de los cargos institucionales y los grupos para decidir fórmulas de ayuda, por lo que también ha votado en contra de la propuesta de Vox.

Desde IU, su portavoz, Ángela Vallina, ha señalado que resulta "imprescindible alejarse de comedias de corte populista para garantizar un Estado con capacidad de respuesta a retos como el COVID-19". Así, defiende una fiscalidad "justa y progresiva", como "única vía para contar con los recursos suficientes" para financiar servicios públicos.

Vallina fue especialmente crítica con la petición del PP de reapertura del edificio de la Junta General que cree "no responde a una necesidad real de control", sino a "una estrategia de desgaste" del Gobierno. En este sentido, resalta que "en la anterior reunión de portavoces se había decidido esperar a ver cómo se planteaba por parte del Gobierno central la desescalada para ver cómo se puede aplicar en Asturias".

PP Y PODEMOS AFEAN EL RECHAZO

Por su parte, la portavoz del PP, Teresa Mallada, ha criticado a los grupos de PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos de buscar "coartadas insostenibles" para mantener la Junta General cerrada "impidiendo" que se ejerza la "función de control al Gobierno y restringiendo la representación democrática de todos los asturianos".

Desde el PP señalan en que "PSOE e IU han votado en contra, mientras que Podemos y Ciudadanos se han abstenido", mientras que la propuesta de retomar la actividad ordinaria ha contado con los apoyos de Foro y Vox. Según Mallada, "la mayoría de parlamentos autonómicos están ya celebrando plenos con la comparecencia de sus respectivos presidentes y consejos de Gobierno, abriendo sus registros para tramitar iniciativas relacionadas con la crisis del COVID-19, y ejerciendo la labor de control al Gobierno que aquí se nos está escamoteando".

Además, ha afeado la actitud de Podemos y Ciudadanos ya que esas formaciones se han mostrado partidarias de celebrar plenos en el Ayuntamiento de Oviedo. "No entendemos por qué en la Junta General del Principado se muestran reacios a permitir que todos cumplamos con nuestra obligación como legítimos representantes de los asturianos", dice.

Respecto a las donaciones, Mallada ha explicado el rechazo de su grupo a las propuestas de Podemos y Vox, al considerar que no hay "necesidad de publicitarlo". Así, remarca que los diputados del PP "vienen realizando donaciones a título personal al fondo creado el pasado día 2 para este fin por el Partido Popular nacional".

Desde Podemos, la portavoz parlamentaria Lorena Gil ha remarcado que la propuesta de la formación morada iba más allá de una donación y pretendía que los diputados asturianos se redujeran el salario un 50% durante el Estado de Alarma para destinar ese "ahorro", que cifra en unos 500.000 euros, a la lucha contra el coronavirus en la sanidad pública.

Gil ha lamentado, además, que no contara con el respaldo de ningún grupo parlamentario su propuesta de pacto de "austeridad salarial" para los parlamentarios y cargos públicos para el resto de la legislatura, que supondría unos 3,5 millones para medidas de bienestar social.