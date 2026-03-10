Justicia inicia este año las obras del centro Barnahus de Oviedo que unificará la atención a menores víctimas de abusos

La viceconsejera de Justicia de Asturias, Encarnación Vicente, participa en una jornada sobre el proyecto Barnahus España en Pamplona. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos iniciará este año la adecuación del local que albergará la futura sala Barnahus, el centro donde se unificará la atención a niños y niñas víctimas de abusos sexuales. El equipamiento se ubicará en un local de la calle Patricia Urquiola, en Oviedo, a escasos minutos del Palacio de Justicia. La previsión es que los trabajos arranquen este 2026 y finalicen en 2027.

Los planes iniciales de la consejería contemplaban otro emplazamiento en la ciudad, también en las inmediaciones de los edificios judiciales, una opción que no fructificó, según ha informado el Principado en nota de prensa este martes. En consecuencia, se optó por adquirir el local elegido, lo que supuso una inversión de 730.773 euros. El inmueble tiene una superficie total de 610 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, participa entre este martes y el miércoles en la cuarta reunión interautonómica sobre el proyecto Barnahus España, que se celebra en Pamplona. Vicente ha explicado que la actuación prevista para la sala de Asturias contempla una inversión estimada de 400.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

Este equipamiento se basa en un modelo de atención integral en el que todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan en una misma zona para atender a la víctima. El modelo Barnahus sitúa a la persona menor de edad en el centro de todo el proceso, evitando que tenga que desplazarse a los distintos servicios implicados (comisaría, servicios sanitarios, juzgados, etcétera).

Estos centros ofrecen "instalaciones acogedoras" para reducir la revictimización y proporcionar un entorno seguro y confortable en el que los niños y las niñas reciben, en todo momento, la ayuda de profesionales especializados.

El Gobierno de Asturias, a través de la Viceconsejería de Justicia, ha trabajado en el diseño del modelo en colaboración con representantes del Consejo de Europa y con la ONG Save the Children, como consultor independiente de este organismo europeo.