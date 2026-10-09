Juventudes Socialistas respalda a María Álvarez Collada para el proceso de primarias de la FSA-PSOE

María Álvarez Collada - JSA

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Autonómico de Juventudes Socialistas de Asturias ha informado de la aprobación por unanimidad respaldar a María Álvarez Collada en el proceso de primarias al Congreso de los Diputados que abre ahora la Federación Socialista Asturiana.

El acuerdo ha sido adoptado en el órgano que reúne a la Comisión Ejecutiva Autonómica de Juventudes Socialistas de Asturias, cargos públicos de la organización y los y las secretarias generales de las distintas agrupaciones locales, expresando así una posición compartida por el conjunto de la organización juvenil socialista asturiana.

María Álvarez Collada es vecina de Colunga y estrechamente vinculada a Villaviciosa y a la Comarca de la Sidra. Filóloga Hispánica especializada en lengua asturiana y titulada con el Máster de Profesorado, desarrolla además su actividad profesional como autónoma al frente de un campo de tiro con arco, donde ejerce también como monitora. Su trayectoria está igualmente vinculada al deporte de alta competición. Ha sido campeona de España en distintas ocasiones en tiro con arco y, desde los 18 años, ha asumido responsabilidades de representación de deportistas y técnicos en la Asamblea de la Federación Asturiana de Tiro con Arco, institución en la que también ejerció como tesorera.

Dentro de Juventudes Socialistas de Asturias ejerce actualmente como secretaria de Cultura y Política Lingüística de la Comisión Ejecutiva Autonómica, responsabilidad que compagina con la Secretaría de Política Lingüística de su Agrupación Local de Colunga.