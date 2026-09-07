El juzgado admite la solicitud del Ayuntamiento de Avilés y Asturagua/Veolia y suspende el proceso judicial

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AVILÉS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia Sección de lo Contencioso Administrativo Plaza número 1 de Oviedo ha admitido la solicitud presentada por Ayuntamiento de Avilés y Asturagua/Veolia y paraliza el proceso judicial durante 60 días, según informa el consistorio avilesino.

A partir de ahora, la empresa y el Ayuntamiento iniciarán conversaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo extrajudicial que ponga fin a la demanda presentada por Asturagua. Para ello ya se está analizando el quinquenio 2020-2024, tal como plantea el contrato y tal y como se hizo en 2021 con respecto al quinquenio 2014-2019, una vez cerrados los cinco ejercicios.

Descan desde el Ayuntamiento que ya han encargado el informe de valoración del desequilibrio del contrato de gestión del ciclo integral del agua de Avilés. La empresa Auditoria y Diagnóstico Empresarial SA está analizando la situación actual del equilibrio económico-financiero del contrato y el cálculo actualizado de la TIR (Tasa Interna de Retorno) para poder valorar las posibles medidas que permitan dar cumplimiento a los términos del contrato. La propuesta y las conclusiones se trasladarán al Pleno Municipal, que es el órgano competente para su aprobación.

El portavoz socialista Manuel Campa ha indicado que "a Esther Llamazares le cuesta asumir el papel que, derrota tras derrota, tiene asignado y reclama competencias que no le corresponden".

"El Gobierno gestiona y traslada propuestas al Pleno, que es donde el resto de grupos municipales pueden aportar y decidir. Quizás a la portavoz popular 60 días se le hacen demasiado largos para saber si será la protagonista de otra derrota y el sonido de la cuenta atrás le pone muy nerviosa", ha añadido el socialista.