Kinder Joy of Moving Experience, con actividades gratuitas para niños y jóvenes, arranca en Gijón su nueva edición

El concejal de Deportes y Educación en el Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, presenta en en el Consistorio el evento Kinder Joy of Moving Experience, junto uno de sus responsables, Franco Martino. - EUROPA PRESS

Habrá un espacio de 3.500 metros cuadrados de juegos en el parking de Las Mestas

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación en el Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha presentado este martes el evento Kinder Joy of Moving Experience, que se celebrará en el aparcamiento del complejo deportivo de Las Mestas, del 26 al 28 de este mes.

Pañeda ha destacado que se basa en un programa de actividades gratuitas dirigidas a niños y jóvenes, con el que se quiere combatir el sedentarismo infantil y promover la práctica de ejercicio en los niños. Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, junto a uno de los responsables del programa, Franco Martino.

El edil ha incidido en que el parking de Las Mestas se convertirá en un gran espacio de juegos con los que promueven hábitos saludables. Gijón, además, será la primera parada de esta nueva edición del evento en España.

Entre otras cosas, habrá una zona de ocio con ocho zonas de juego, desde un túnel hinchable a una pista de fútbol o un espacio especifico dedicado al método Joy of Moving Experience. La inscripción se podrá hacer desde este mismo martes en la web de los organizadores.

Por su lado, Martino ha explicado que habrá un espacio de 3.500 metros cuadrados de juegos. Ha remarcado, asimismo, se trata de una gran experiencia lúdico deportiva con la que concienciar a toda la sociedad civil de la importancia de la actividad física para el desarrollo de los niños en una etapa vital del crecimiento.

Unido a ello, ha resaltado que se pretende promover la cultura del movimiento de forma lúdica, con actividades pensadas para que sean "absolutamente inclusivas", es decir, para niños de todo tipo de características y de capacidades intelectuales.

Ha señalado, por otra parte, que es un programa que se desarrolla en más de 30 países y por el que han pasado más de tres millones de niños, una población con una "alta tasa de sedentarismo", ha advertido. En España dio comienzo en 2006 y han participado, desde entonces, más de un millón de niños.