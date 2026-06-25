Koopera gestiona 2.034 toneladas de textil en Asturias en 2025 y eleva su plantilla a 55 personas

Archivo - Tienda Koopera Store. - CÁRITAS - Archivo

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de economía social y solidaria Koopera, impulsada por Cáritas y que forma parte de Moda re-, ha consolidado en 2025 su modelo de economía social y circular en el sector textil de Asturias tras recoger y gestionar un total de 2.034 toneladas de material, lo que indica un crecimiento medio del 105 por ciento con respecto al año anterior.

Según informa Koopera a través de una nota de prensa, esta actividad ha llevado a que la plantilla de la entidad haya ascendido a 55 personas en la comunidad autónoma, de las cuales 32 tienen contrato de inserción. Ese balance positivo también se ha reflejado en el crecimiento de los contenedores hasta situarse en casi 169, los cuales están presentes en un total de 25 municipios asturianos.

En el plano medioambiental, además del impacto social a través de la creación de empleos de inserción, destacan los beneficios del modelo de Koopera para el entorno. En Asturias, la organización ha logrado evitar la emisión de 27.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera --equivalente a la retirada de la circulación de cerca de 9.000 vehículos-- y ha reducido el consumo de agua en 10,7 millones de metros cúbicos, una cifra similar al abastecimiento de más de 92.000 hogares o al llenado de 4.300 piscinas olímpicas.

La apuesta por la reutilización textil también ha tenido un fuerte reflejo en las tiendas Koopera Store. En 2025, esta red de 37 establecimientos, cinco de ellos ubicados en Asturias, ha vendido millones de prendas, lo que refleja un mayor compromiso ciudadano por un consumo más responsable, accesible y sostenible. La actividad de estos locales ha incluido más de 1.700 entregas sociales de ropa a personas y familias con necesidades en Asturias, con un total de 11.100 prendas distribuidas a estos grupos vulnerables del Principado.

El modelo social de recogida y tratamiento de Koopera ha permitido la máxima optimización de la ropa donada. Gracias a ello, aproximadamente el 50 por ciento (47,19%) de las prendas ha logrado una segunda vida en 2025, mientras que el 28,64 por ciento se ha destinado a reciclaje y el 24,17 por ciento a la valorización energética, lo que ha evitado, un año más, que ninguna pieza recogida termine en el vertedero como residuo.