LABoral acogerá el día 17 'Talentia', la mayor feria de orientación formativa para adaptarse al mercado laboral

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, durante la presentación de 'Talentia', en el CIFP de La Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, han presentado este viernes 'Talentia', la mayor feria de orientación formativa donde alumnado, desempleados y familias pueden conocer las necesidades de formación que requieren hoy día las empresas asturianas.

"'Talentia' es una oportunidad única", ha destacado Ledo, en rueda de prensa en el Aula Ateca de Tecnología Aplicada para el ciclo de Mecatrónica, del CIFP de La Laboral, en Gijón.

En este sentido, ha incidido en que los cambios de modelos productivos conlleva la necesidad de adaptar la oferta formativa a los nuevos requerimientos de las empresas.

Ha remarcado, unido a ello, que se precisa también de acciones formativas "ágiles y rápidas", no solo para la cualificación del alumnado, sino, además, para la recualificación profesional de personas desempleadas, para que puedan orientar sus carreras hacia sectores con demanda de trabajadores. A esto ha sumado que los trabajadores precisan igualmente de una actualización formativa.

Por ello, antes de la celebración de esta feria, una serie de alumnos han visitado empresas para que les digan que formación necesitan. También se ha trabajado con los orientadores de los centros educativos, para que puedan trasladarlo a los alumnos y que estos conozcan la demanda formativa de las empresas.

Para ella, empresa y centros formativos deben entenderse "sí o sí", de ahí que haya considerado importante potenciar la orientación. En este sentido, ha recalcado que 'Talentia' es una oportunidad especial para que eso sea una realidad.

Calvo, por su lado, ha considerado fundamente dar una respuesta conjunta de la empresa y el ámbito formativo de cara a solventar uno de los retos más importantes, que es la falta de relevo generacional.

Ha remarcado, a este respecto, que, por parte del tejido empresarial, el mensaje es "unánime", en el sentido de que no encuentran personal con la formación que se necesita. Ha señalado, sobre esta cuestión, que se da la paradoja de que las empresas están con puestos sin cubrir y hay jóvenes en paro, lo que ha atribuido a una desconexión entre la demanda y la formación de estos.

Calvo ha puntualizado que no se trata de que los jóvenes no sigan su vocación, sino de que tomen decisiones informadas, no solo de los distintos itinerarios formativos que se ofrecen sino de lo que luego van a necesitar las empresas.

En cuanto a 'Talentia', ha resaltado que "va a ser, sin duda, la mayor feria de orientación profesional en Asturias". A ella asistirán 2.551 alumnos y 155 profesores, además de que contará con 68 stand, 33 de ellos de empresas asturianas que buscan talento y luego 23 de centros públicos y diez privados. También habrá un stand de FP y otro del Sepepa.

Especialmente ha resaltado que la víspera, el día 16, se reunirán casi a 100 orientadores, de los que ha apuntado que su figura es "clave" a la hora de orientar a los alumnos. La feria estará abierta mañana y tarde, si bien en la jornada matutina está centrada en el alumnado asistente y la vespertina para personas desempleadas y familias, al objeto de que no haya nadie que pueda decir que no sabe dónde estudiar o qué.

Calvo ha llamado la atención sobre que la velocidad del cambio en los modelos productivos es muy rápida, por lo que es preciso adaptar la formación a los nuevos tiempos. Esto último no se está haciendo, según ella, a la velocidad que se necesitaría.

Principalmente ha aludido a dos ámbitos, uno que tiene que ver con la irrupción de nuevas tecnologías, como pueda ser la Inteligencia Artificial (IA), de la que ha recalcado que no solo es para empleos tecnológicos, y el otro guarda relación con las llamadas habilidades blandas, como puedan ser la capacidad de comunicación o el trabajo en equipo.

Ha señalado, por otra parte, que quieren que 'Talentia' sirva también para que conozcan la FP. Calvo ha asegurado que las empresas tienen especial demanda de trabajadores formados con FP. Una formación de la que ha destacado que puede dar un futuro laboral tan bueno, o incluso mejor, que los grados universitarios.

Cabe señalar que esta iniciativa, financiada con 200.000 euros del presupuesto autonómico, recibirá alumnado de los últimos cursos de la Secundaria Obligatoria y Bachillerato, desempleados, centros de formación y empresas.

Asimismo, los stands de las 33 de empresas presentes en el evento corresponden a sectores diversos, como el agroalimentario, transporte, construcción, sociosanitario, industrial, servicios o forestal.

En este sentido, la feria programará dos bloques de presentaciones breves de los diferentes sectores. También se ofrecerá, en doble horario matinal y vespertino, la charla '¿Qué tiene la FP para mí?', impartida por Ricardo Galán, de la Dirección General de FP, y Jorge Cabo, del Sepepa.

Habrá, además, la entrega de premios Netx a tres empresas (Capgemini, Leomotor y Grupo Central Lechera Asturiana) por su compromiso en la promoción del talento y acoger a numeroso alumnado en las estancias formativas.