Lanero (UGT) hace un llamamiento a moderar los discursos políticos para evitar actos de violencia como los de Barcelona

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, antes de participar en la jornada de difusión UGT SIMA 'El poder de la mediación: nuevas posibilidades para la acción', celebrada en el paraninfo de la Universidad Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha hecho este lunes, en Gijón, un llamamiento para que la violencia vivida en las calles en Barcelona este pasado fin de semana no se extienda al país y para que no se vuelvan a repetir hechos como estos.

"Con ese tipo de violencia en las calles no se soluciona ni uno solo de los problemas", ha apuntado Fernández Lanero, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en la jornada de difusión UGT SIMA 'El poder de la mediación: nuevas posibilidades para la acción', celebrada en el paraninfo de la Universidad Laboral, en Gijón.

El dirigente sindical ha vinculado, en parte, estos hechos, a "mucha gente violenta" que ha vinculado con la extrema derecha y ha insistido en pedir a todas las organizaciones políticas a que, por favor, "traigan la calma" tanto en sus apariciones públicas como en sus discursos.

A su juicio, "muchas veces lo que vivimos en la calle es el reflejo de ese lenguaje descarnado, de ese hay que colgar al presidente por las piernas, de ese hay que tirar al mar a los inmigrantes", ha advertido. "Todo ese lenguaje que se hace en los ámbitos públicos llega a la sociedad, a mucha gente desesperada y que acaba llegando a un conflicto", ha incidido Fernández Lanero.

Por este motivo, ha pedido a que, desde el ámbito público, todos los partidos políticos, todas las instituciones, "hagamos todo lo posible, en todas las comparecencias que tengamos, en traer un mensaje de paz".

Fernández Lanero ha remarcado que se puede reivindicar desde la paz, como va a hacer el sindicato en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, fecha en la que van a hacer piquetes informativos para informar de los problemas de la vivienda.

"Se puede hacer en paz, con respeto", ha reiterado. "Al final, si la calle se acaba convirtiendo en violencia, pues solo traerá mal para toda la gente", ha alertado el dirigente sindical.