Lanero (UGT), ante la petición de cese de Roqueñí, ve prudente esperar a que la Justicia resuelva el caso 'Cerredo'

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, en rueda de prensa en la sede comarcal de UGT Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha señalado este lunes en Gijón, respecto al caso del accidente mortal en la mina Cerredo, que con función a lo que la Justicia diga se tendrán que asumir responsabilidades políticas, si afectan a políticos, o responsabilidades del tipo que sean, si afectan a trabajadores de la administración.

Lanero, en este sentido, ha optado por ser "prudente para evitar pedir responsabilidad a lo mejor a quien no la pueda tener". Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la sede gijonesa de UGT, acompañado de su homólogo en Gijón, Iván Muñiz del Corro, respecto a la petición de cese de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, por parte del Ayuntamiento gijonés.

A este respecto, ha recordado que en su día se tomaron decisiones y se hicieron cambios, a lo que ha agregado que se asumieron responsabilidades políticas y se modificó toda la Consejería "de arriba a abajo", incluso gente que no tenía relación directa. Ha incidido, asimismo, en que pasó a formar parte de la Consejería de Ciencia.

Ha remarcado, sobre este asunto, que estamos en una etapa en la que habrá que esperar a las actuaciones judiciales determinen todas aquellas responsabilidades, políticas o no, que pueda haber.

Ha reiterado, sobre este tema, que en su día se cambió toda la Consejería, incluso departamentos de la misma que nada tenían que ver con esto y se marcharon hasta los directores de comercio y otros responsables de la Consejería.

El líder sindical ha indicado que una vez determinadas las responsabilidades por la Justicia, tendrá que asumirse por parte de quien corresponda si son políticas, o incluso otro tipo de sanciones o penas si se deriva así del proceso judicial, de tal manera que "el que haya hecho mal, que lo pague con todo el peso de la ley".