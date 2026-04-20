Lanero (UGT), ante la petición de cese de Roqueñí, ve prudente esperar a que la Justicia resuelva el caso 'Cerredo'

"El que haya hecho mal, que lo pague con todo el peso de la ley", defiende el líder sindical

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, en rueda de prensa en la sede comarcal de UGT Gijón.
El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, en rueda de prensa en la sede comarcal de UGT Gijón. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 20 abril 2026 12:59
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GIJÓN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha señalado este lunes en Gijón, respecto al caso del accidente mortal en la mina Cerredo, que con función a lo que la Justicia diga se tendrán que asumir responsabilidades políticas, si afectan a políticos, o responsabilidades del tipo que sean, si afectan a trabajadores de la administración.

Lanero, en este sentido, ha optado por ser "prudente para evitar pedir responsabilidad a lo mejor a quien no la pueda tener". Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la sede gijonesa de UGT, acompañado de su homólogo en Gijón, Iván Muñiz del Corro, respecto a la petición de cese de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, por parte del Ayuntamiento gijonés.

A este respecto, ha recordado que en su día se tomaron decisiones y se hicieron cambios, a lo que ha agregado que se asumieron responsabilidades políticas y se modificó toda la Consejería "de arriba a abajo", incluso gente que no tenía relación directa. Ha incidido, asimismo, en que pasó a formar parte de la Consejería de Ciencia.

Ha remarcado, sobre este asunto, que estamos en una etapa en la que habrá que esperar a las actuaciones judiciales determinen todas aquellas responsabilidades, políticas o no, que pueda haber.

Ha reiterado, sobre este tema, que en su día se cambió toda la Consejería, incluso departamentos de la misma que nada tenían que ver con esto y se marcharon hasta los directores de comercio y otros responsables de la Consejería.

El líder sindical ha indicado que una vez determinadas las responsabilidades por la Justicia, tendrá que asumirse por parte de quien corresponda si son políticas, o incluso otro tipo de sanciones o penas si se deriva así del proceso judicial, de tal manera que "el que haya hecho mal, que lo pague con todo el peso de la ley".

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