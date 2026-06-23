Langreo plantea una nueva vía para desbloquear la transformación urbana de El Puente

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OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto la puerta a una posible vía para desbloquear la transformación urbana del barrio de El Puente tras las reuniones mantenidas con vecinos afectados por las unidades de actuación 48, 49 y 50, así como con propietarios de ámbitos colindantes.

Según ha informado el Consistorio, la principal hipótesis de trabajo pasa por incorporar la unidad de actuación 47 al ámbito de la 48, donde se ha detectado mayor receptividad vecinal, y desplazar hacia esa zona la mayor parte del desarrollo urbanístico previsto. Este planteamiento permitiría mantener el objetivo de construcción de vivienda pública y facilitar soluciones de realojo, aunque deberá ser analizado desde el punto de vista técnico, jurídico y económico.

En paralelo, el Ayuntamiento plantea una solución diferenciada para las unidades 49 y 50, donde se han detectado más dudas vecinales. En estos casos, la propuesta pasaría por una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, un proceso más complejo y a más largo plazo que requeriría nuevos estudios y tramitación administrativa.