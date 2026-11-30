La candidata del PSOE, Adriana Lastra, valora los resultados electorales. - PSOE

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por Asturias del PSOE al Congreso, Adriana Lastra ha manifestado esta noche que "hoy no termina nada, sino que empieza una nueva etapa para defender la España que habían logrado construir".

"Somos el dique de contención contra la derecha ultra que viene a arrasarlo todo, que viene a arrasar con 50 años de democracia en este país. Y nosotros somos la última esperanza que tiene la clase trabajadora asturiana y española y ahí vamos a estar como lo hemos estado siempre para no defraudar a nadie, para trabajar a favor de la mayoría social de Asturias", ha dicho Lastra.

Así Lastra se ha comprometido a defender las pensiones de los mayores que saben que están en riesgo, los salarios de los trabajadores asturianos o defender los derechos de las mujeres.

Adriana Lastra, que ha comparecido para valorar los resultados electorales, ha valorado que el PSOE en Asturias ha logrado un escaño más que en los anteriores comicios, aunque ha indicado que "evidentemente hubieran deseado tener un resultado mejor del que tienen en Asturias, en general en las izquierdas".

"Queremos agradecerle a la militancia, a la militancia de la Federación Socialista Asturiana que se ha volcado con este partido como nunca cuando lo teníamos todo enfrente y a todos. Y sobre todo también me vais a permitir que se lo agradezca también a nuestro secretario general y presidente, a Pedro Sánchez, porque se ha echado a las espaldas una campaña electoral complicadísima, muy difícil", ha dicho.