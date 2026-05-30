Lastra asume el sobrecoste en el contrato de los trenes: Viajar gratis en Asturias es "la compensación por aquel error"

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OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha defendido este sábado la gestión del proyecto de adquisición de trenes tras conocerse el informe del Tribunal de Cuentas sobre los problemas con los gálibos y el incremento de costes que supuso su solución, asegurando que "hubo un error en el planteamiento de aquel proyecto" y en el momento en que se tuvo conocimiento se subsanó, aunque haya implicado que se hayan "elevado los costes".

En unas declaraciones a los medios, Lastra ha asegurado que el Gobierno actuó con "mucha agilidad" para resolver el problema, y ha recordado que también hubo "asunción de responsabilidades políticas" dentro del propio Ministerio.

La representante del Gobierno en Asturias ha recordado además que los asturianos han recibido una compensación por los errores cometidos en el proyecto inicial con trenes que no entraban en los túneles existentes. "A día de hoy, los asturianos viajan de manera gratuita en los trenes de Asturias, precisamente en compensación por aquel error que se cometió en aquel momento", ha indicado.

Respecto a la llegada de los nuevos trenes, Lastra ha asegurado que no existe constancia de retrasos en la entrega. "Como dijo el secretario de Estado la semana pasada, no tenemos conocimiento de ningún retraso", ha afirmado.