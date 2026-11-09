Lastra defiende financiación pública del tercer sector y alerta de su "criminalización" por parte de la derecha

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, durante una visita a la Finca El Cabillón, gestionada por la Fundación EDES, en Tapia de Casariego. - FUNDACIONES EDES

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados de la FSA-PSOE y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la formación, Adriana Lastra, ha reivindicado este lunes la labor de las entidades sociales y ha exigido mayores "recursos y financiación pública" para el tercer sector, al tiempo que ha mostrado su preocupación por los ataques que reciben estas organizaciones por parte de la derecha.

Durante una visita a la Finca El Cabillón, gestionada por la Fundación EDES, en Tapia de Casariego, Lastra ha puesto en valor el trabajo desarrollado por esta entidad, que desde el año 1999 ha atendido a miles de personas con discapacidad a lo largo de todas las etapas vitales, desde la atención temprana hasta la vida adulta.

En este sentido, la candidata socialista ha criticado duramente la "criminalización" que, a su juicio, están sufriendo estas entidades cuando formaciones de la derecha aluden a las ayudas públicas tachándolas de "paguitas".

Lastra ha advertido de las consecuencias que tendría un hipotético cambio político: "Si a partir del 29 de noviembre gobierna la derecha, no solamente van a vivir peor los trabajadores o los pensionistas de este país, sino que van a vivir peor las familias y las personas con discapacidad que necesitan del apoyo que les prestan fundaciones".

Frente a ello, ha garantizado el compromiso del PSOE de continuar respaldando al tercer sector, subrayando que "no hay ciudadanos de primera y de segunda, ni por tener una discapacidad o por vivir en el territorio, mucho menos si además de tener una discapacidad vives en el medio rural".

"Los servicios hay que prestarlos hasta en el último lugar de Asturias, hay que prestarlos con calidad y, sobre todo, tenemos que asegurarnos de que la igualdad real llegue a todos los ciudadanos de Asturias", ha concluido Lastra.