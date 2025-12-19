Lastra descarta, inicialmente, que el apuñalamiento de dos menores en Gijón fuera por un delito de odio

Archivo - La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. - EUROPA PRESS - Archivo
GIJÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha señalado este viernes que la Policía Nacional investiga el apuñalamiento a dos menores en Gijón este pasado jueves, a lo que ha mostrado su esperanza a que pronto puedan tener buenas noticias.
Lastra, en declaraciones a los medios de comunicación, ha apuntado que uno de ellos sigue ingresado en el hospital de Cabueñes, en Gijón, mientras que al otro se le derivó la pasada anoche al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.
De este último ha indicado que ahora mismo también está estabilizado. Al tiempo, ha explicado que ambos evolucionan favorablemente.
Dicho esto, ha optado por la prudencia tratándose de dos menores, y aunque ha señalado que en principio no parece que haya sido un delito de odio, ha recalcado que la investigación sigue abierta. "No descartamos nada, aunque en principio no lo parece", ha insistido.