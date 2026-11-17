La candidata del PSOE al Congreso, Adriana Lastra visita una fábrica de ventanas en El Entrego. - PSOE

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados y vicesecretaria general y de Acción Política, Adriana Lastra, ha destacado este martes que lo que está en juego el 29 de noviembre es "crecer y avanzar o ir hacia la la involución si gobierna la derecha". "Al final teníamos razón los socialistas: más derechos y más salarios no destruyen empleo, como decía el Partido Popular y Vox, sino que lo generan", ha dicho Lastra.

Por eso yo lo que le pido a todo el mundo es que vote al PSOE el próximo 29 de noviembre para seguir creciendo, redistribuyendo riqueza y avanzando", ha dicho Lastra.

Lastra hacía estas declaraciones tras su visita a una empresa de ventanas y cerramientos en Polígono La Central, en El Entrego, que se ha visto beneficiada por las ayudas del Ministerio de Transición Justa.

Ha destacado que actualmente Asturias ha creado más empresas que en toda la última década y ello se debe a que más derechos y más salarios no destruyen empleo, como decía el Partido Popular y Vox, sino que lo generan". "Y eso es lo que estamos viendo también en Asturias, con más de 400.000 afiliados a la seguridad social", ha dicho.

Ha dicho Lastra que los socialistas quieren hacer muchas más cosas, como las medidas en materia de vivienda con la rehabilitación y también con la construcción de vivienda pública. "Queremos rehabilitar más de medio millón de viviendas, sobre todo en los barrios que más lo necesitan, y queremos construir más de 100.000 viviendas públicas. Queremos destinar un 1% del PIB del Estado precisamente a la política de vivienda, que es el gran problema estructural que tenemos como país", ha dicho.

Pero además ha indicado que los socialistas no solamente quieren hacer eso, sino que además quieren destinar recursos también a fomentar la formación profesional en la construcción, también para ayudar a las empresas de la construcción y para darle una salida de futuro los jóvenes.

"Por eso yo lo que le pido a todo el mundo es que vote al Partido Socialista el próximo 29 de noviembre para seguir creciendo, redistribuyendo la riqueza y avanzando", ha añadido.