Laviana acogerá una jornada sobre innovación para impulsar la regeneración del valle del Nalón

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación de Carrio (CIC), en Laviana, celebrará el próximo 30 de septiembre una jornada centrada en el papel de la innovación como motor de regeneración del territorio. El encuentro, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, reunirá a representantes del ámbito empresarial, científico, social y educativo en ponencias y mesas redondas abiertas a la ciudadanía.

Bajo el título 'El futuro del paraíso natural. Innovación para regenerar el territorio', la jornada pretende impulsar ideas y conexiones que generen un impacto positivo en el valle del Nalón y en el medio rural asturiano.

Durante la mañana, de 10.00 a 14.00 horas, se presentarán las innovaciones desarrolladas en el Centro de Innovación Carrio, se debatirá sobre la creación de ecosistemas de impacto y se expondrán experiencias emprendedoras asturianas centradas en el entorno rural.

El evento se enmarca en la estrategia del CIC, que ha transformado el antiguo pozo minero de HUNOSA en un espacio dinámico, innovador y sostenible. Según sus responsables, la iniciativa busca mostrar cómo la innovación industrial, social y cultural puede generar riqueza, empleo y fijar población en el medio rural, así como impulsar un turismo innovador y digital en la región.

El Centro de Innovación Carrio agrupa a empresas, pymes, centros tecnológicos y de conocimiento, asociaciones profesionales, entidades financieras y al Ayuntamiento de Laviana como socio de honor, con el objetivo de consolidarse como motor de innovación, cultura y desarrollo sostenible en los territorios rurales asturianos.