"Las leyes del gobierno de Sánchez atentan contra la industria asturiana", afirma Guillermo Mariscal (PP)

Publicado 28/11/2018 17:50:20 CET

AVILÉS, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha afirmado este miércoles en Avilés, que las leyes de transición ecológica promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez "atentan contra el futuro industrial de Asturias".

Mariscal ha realizado estas declaraciones en la sede del PP de Avilés, donde ha mantenido una reunión con los responsables del PP en los concejos afectados por la política energética del PSOE, donde también ha estado presente la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández.

El diputado nacional ha defendido en Asturias, que "la industria es el medio más eficaz para conseguir empleos de calidad y estables, y entendemos que las últimas propuestas legislativas socialistas deben rectificarse, porque no han hablado con nadie, una legislación, que habla de aquí a 20 años merece reflexión, exige cálculos de repercusiones sociales que va a tener en un territorio como Asturias".

Ante esta falta de negociación, el PP va "a trabajar duro" con enmiendas a esa ley, porque es un texto " muy duro con el futuro industrial de Asturias y de nuestro país". Mariscal cree que el gobierno socialista ha tenido mucha precipitación con esta ley.

"Nosotros no tenemos una bola mágica y no sabemos como va a ser el mundo en el 2050, lo que sabemos es que ahora hay que garantizar un suministro los 7 días de la semana, precios asequibles para empresas y familias. Creemos que hay tiempo para adaptar a la industria al cambio climático, con la descarbonización de la industria, pero se necesitan socios, y cerrando un día sí y otro también empresas, socios no se consiguen", ha resaltado el dirigente popular.

Por último, cuestionado sobre si el PP cuando gobernaba ha cumplido los compromisos con la industria, Mariscal ha defendido la labor del gobierno de Mariano Rajoy. "La industria electrointensiva ha tenido una relación privilegiada y cercana con el gobierno de Mariano Rajoy, se sacó una subasta que redujo los costes de la energía, además incluimos una partida para aumentar los ingresos de las empresas por las emisiones de CO2, por lo tanto hemos hecho mucho y bien con estas empresas, que por cierto están esperando la aplicación de los 150 millones de euros presupuestados, y las empresas siguen esperando por la Ministra".