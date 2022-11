Llamazares cree que habría que haber impulsado a la vez "la reforma del delito de sedición y los indultos"

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha señalado este sábado durante una jornada organizada por la formación para impulsar la recuperación de presencia en el Ayuntamiento de Oviedo, que "quizás habría que haber impulsado al mismo tiempo la reforma del delito de sedición y los indultos".

De este modo, Llamazares ha querido mostrar su respaldo "a la reforma del Código Penal en lo referido al delito de sedición". "Tengo una postura favorable. Creo que hay que desarmar la situación en Cataluña, hay que quitar angustia y confrontación visceral. Y en ese sentido, creo que debe imperar la justicia pero sin escarnio; la justicia sin ensañamiento", ha dicho en respuesta a los medios.

"La única pregunta que me hago a veces es si no deberíamos haberlo hecho al mismo tiempo: reformar el Código Penal y aplicar el indulto para no tener esta continua confrontación que la derecha la convierte siempre en una especie de traición al país", apuntó, asegurando que los partidos más conservadores deberían "reflexionar" qué sucedió bajo los Gobiernos del PP en Cataluña.