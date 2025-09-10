Llamazares critica el "estancamiento" de las fiestas de San Mateo y reclama un modelo más participativo

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha lamentado este miércoles que las fiestas de San Mateo, que arrancan mañana con el pregón y se prolongarán hasta el 21 de septiembre, hayan "perdido una nueva oportunidad" para convertirse en unas celebraciones "más populares, abiertas y participativas".

La formación sostiene que el actual modelo, diseñado en exclusiva por el equipo de gobierno municipal, "consolida un esquema basado en el monopolio privado", dejando fuera tanto a las fuerzas políticas de la oposición como al tejido social y asociativo de la ciudad.

IU-Convocatoria advierte además de que los elevados precios de muchas actividades, especialmente los conciertos, limitan el acceso a la mayoría de la ciudadanía y fomentan la "privatización progresiva" de espacios y eventos que tradicionalmente fueron gratuitos o de carácter popular.

Según Llamazares, "las fiestas de San Mateo deberían recuperar su espíritu histórico, más participativo y menos mercantilizado", al tiempo que apuntan que este evento debería ser una oportunidad para impulsar la candidatura de Oviedo a la Capital Europea de la Cultura 2031, proyectando una ciudad "abierta, innovadora y cohesionada".

La coalición reitera así la necesidad de un cambio de modelo que devuelva el protagonismo a la ciudadanía y a las entidades culturales y sociales de Oviedo.