Llamazares exige avances y reanudar la demolición del antiguo hospital en El Cristo

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha valorado la celebración de la primera reunión de la comisión para la reordenación de los terrenos del antiguo Hospital Universitario de Asturias (HUCA), en El Cristo, y ha exigido la reanudación inmediata de los trabajos de demolición en la zona sanitaria, alertando de que la situación de abandono y degradación está generando una parálisis "inaceptable" para vecinos y Ayuntamiento .

No obstante, la formación considera "imprescindible" clarificar aspectos del proyecto como el futuro de la antigua residencia sanitaria y del centro de rehabilitación, reclamando que ambos espacios mantengan un uso dotacional compatible con el actual Plan General de Ordenación Urbana.

Llamazares ha señalado que "es positivo que se haya reactivado el diálogo institucional sobre el futuro de El Cristo, pero no podemos conformarnos. La ciudadanía necesita respuestas claras sobre los equipamientos que se van a preservar y, sobre todo, necesita hechos: la demolición no puede seguir paralizada. El Cristo no puede esperar más", apunta.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo sostiene que su grupo mantendrá una "actitud vigilante" para que los compromisos adquiridos se concreten en actuaciones reales, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad con más servicios públicos descentralizados, más espacios comunes y una planificación urbana sostenible.