Llamazares (IU) afirma que la candidatura de Oviedo es "un paso decisivo" que exige un "proyecto ambicioso"

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo , Gaspar Llamazares. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha destacado que la selección de Oviedo como una de las ciudades candidatas a ostentar la capitalidad europea de la cultura en 2031 supone "un paso decisivo", pero también "una obligación" de desarrollar "un proyecto ambicioso" en torno a "la cultura como factor de desarrollo urbanístico, social, cultural de los barrios y de la zona rural".

"Se trata, por tanto, ahora de desarrollar ese proyecto, por una parte descentralizando la actividad y la creatividad cultural y, por otro lado, poniendo en marcha los mecanismos para transformar la Fundación Municipal de Cultura y el área de cultura del ayuntamiento en un potente vector que permita desarrollar y cumplir con los compromisos ambiciosos del proyecto de capitalidad europea de la cultura", ha asegurado Llamazares.

El edil ha destacado que este es "un paso decisivo" para Oviedo, pero que ahora se trata de "desarrollar ese proyecto" y de cumplir con los "compromisos ambiciosos" que conlleva la capitalidad europea de la cultura.