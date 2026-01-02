Llamazares (IU) cree que el Calatrava es una "opción sólida" para que Oviedo acoja la Agencia Estatal de Salud Pública

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y el diputado nacional de Sumar, Rafael Cofiño, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado este viernes que el edificio Calatrava es una "opción sólida" para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública en la ciudad, toda vez que ha quedado descartada, al menos inicialmente, la opción del castillo de la Fábrica de armas de La Vega.

Llamazares ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el diputado nacional de Sumar Asturias, Rafael Cofiño, para valorar este cambio de ubicación. El portavoz municipal ha puesto en valor el consenso alcanzado entre el Gobierno de Asturias y el Ejecutivo local para cambiar la ubicación, algo que era necesario porque la candidatura debe contar con una sede que esté lista para entrar en funcionamiento una vez se seleccione su ubicación.

Según ha explicado Llamazares, esta propuesta no cierra definitivamente la puerta a que, si llega a instalarse en Oviedo, la futura Agencia se pueda trasladar al castillo de La Vega más adelante. Allí estaría más cerca del polo sanitario que conforman el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la Finba y la futura bioincubadora. En todo caso, ha agregado, "no hay distancias" en Oviedo.

Esa, junto a la heterogeneidad de la tierra asturiana y la tradición de salud pública en Asturias son los "puntos fuertes" que Rafael Cofiño, exdirector de salud pública en Asturias y diputado nacional, cree que tiene la candidatura ovetense para acoger la futura sede.

"Asturias ha sido muy importante en salud pública y comunitaria", ha defendido, recordando la respuesta asturiana a la pandemia del coronavirus. También ha sido "germen" para tratar temas de promoción de la salud a nivel estatal.