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OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha valorado este martes que el proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para 2027 incremente en más de un 20 por ciento la inversión destinada a la capital asturiana respecto al ejercicio anterior y ha criticado la actitud de "confrontación permanente" del alcalde, Alfredo Canteli.

En una nota de prensa, el portavoz municipal, Gaspar Llamazares, ha destacado partidas como los 2,7 millones de euros previstos para la construcción de vivienda, los 1,3 millones para la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, las actuaciones en los centros educativos de La Gesta, las conexiones peatonales entre las estaciones de tren y autobús y la remodelación de La Malatería.

Frente a estas inversiones, Llamazares ha censurado las declaraciones de Canteli contra las cuentas autonómicas y ha sostenido que el regidor actúa "por cálculo electoral y siguiendo la estrategia del PP". El edil ha insistido en que "las relaciones entre administraciones no pueden estar totalmente condicionadas por intereses partidistas ni estrategias electorales".

Para Llamazares, "Oviedo necesita un alcalde que defienda los intereses de la ciudad, no un propagandista del PP instalado en la confrontación permanente". "Representar a todos los ovetenses exige diálogo, negociación y capacidad para alcanzar acuerdos con otras administraciones, independientemente de quién las gobierne", ha añadido.

El portavoz municipal ha reconocido que el proyecto presupuestario es mejorable y ha avanzado que permanecerá vigilante para garantizar que las inversiones comprometidas se ejecuten, pero ha rechazado que el alcalde despache con un "no sirven para nada" unas cuentas que aumentan los recursos para Oviedo.