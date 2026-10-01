Llamedo defiende ante el PP el "mejor momento" del turismo asturiano apoyada en las cifras del INE

Archivo - Casa rural en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha defendido en comisión parlamentaria que Asturias está viviendo el "mejor momento turístico de su historia", basándose en los datos oficiales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Frente a esto, la diputada Sandra Camino (PP) ha advertido sobre señales de "enfriamiento", un "riesgo de estancamiento" y una "pérdida de rentabilidad" en el sector turístico asturiano.

En respuesta a la pregunta formulada por la parlamentaria del PP sobre si comparte la preocupación de los empresarios ante la pérdida de rentabilidad, Llamedo ha argumentado que "el mejor termómetro del turismo son los datos". Según ha expuesto la consejera, entre enero y julio de 2026 Asturias ha recibido más de un 1,5 millones de turistas, la cifra más alta de toda la serie histórica.

La vicepresidenta ha destacado los indicadores correspondientes al mes de agosto, señalando un incremento del 5% en el número de viajeros respecto al año anterior, liderando el crecimiento en la España Verde. En cuanto a la rentabilidad, ha precisado que la tarifa media ha subido un 11%, los ingresos por habitación han crecido un 8% y el empleo en el sector se ha incrementado un 6,48%. En el acumulado del año, Asturias ha registrado 2.032.000 viajeros (un 3% más) y un aumento del turismo internacional cercano al 40%.

Llamedo ha destacado el notable impulso experimentado en el turismo rural, con crecimientos superiores al 15%, y ha afirmado que la estrategia del Gobierno pasa por primar "la calidad", la desestacionalización y la cohesión territorial frente a la mera cantidad de visitantes.

La diputada del PP ha matizado estas cifras alegando que, según datos del propio Observatorio Turístico y de la patronal, la ocupación hotelera en julio (83%) y agosto (90%) se ha situado por debajo de los registros del año 2025, contabilizándose una caída de 26.000 pernoctaciones.

Además, Camino ha indicado que en el acumulado de enero a julio el INE muestra un descenso del 1,4 % en viajeros y del 1,32% en pernoctaciones. La parlamentaria del PP ha alertado de que casi el 48% de los alojamientos turísticos y el 46% de los restaurantes afirman tener una rentabilidad inferior a la del ejercicio anterior, por lo que ha pedido al Ejecutivo asturiano que actúe sobre los problemas estructurales del sector para evitar un eventual retroceso en el empleo.

Camio ha añadido que, de las cuatro comunidades autónomas de la España Verde, Asturias es la tercera con peor Producto Interior Bruto (PIB) en cuanto a turismo, situándose únicamente por delante del País Vasco, pero es que "su industria pesada es muchísimo más amplia y variada que la asturiana".