Llamedo destaca el compromiso del Principado con Llanes y anuncia inversiones por casi 5 millones

La vicepresidenta Gimena Llamedo visita con el alcalde de Llanes los Cubos de la Memoria recién restaurados. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha destacado el "compromiso" de la Administración regional con el municipio de Llanes, anunciando nuevas inversiones por valor de cerca de 5 millones de euros para la ampliación de la Dársena de Espera del puerto.

"El Gobierno de Asturias apuesta por Llanes", ha afirmado Llamedo durante una visita al concejo, donde ha recordado otras actuaciones como la recuperación de los Cubos de la Memoria, con una inversión de 2 millones de euros, o la licitación de la carretera de Panes-Puertas por 1,4 millones.

La vicepresidenta también ha anunciado que en las próximas semanas se reunirá con los artesanos y artesanas de los trajes tradicionales de llanisca y porruano para analizar con ellos la situación del sector y las propuestas de mejora.