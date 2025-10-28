Llamedo exige el cumplimiento íntegro del Acuerdo de la Castellana y la gratuidad de trenes "hasta que llegue el útimo"

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha asegurado este martes que la posición del Ejecutivo autonómico es "clara" respecto a la renovación de los trenes y la extensión de la gratuidad en los servicios ferroviarios. "El Principado de Asturias exigirá el cumplimiento íntegro del Acuerdo de la Castellana y la gratuidad de los servicios hasta que llegue el último tren a Asturias", ha afirmado en Madrid.

Llamedo ha recordado que el acuerdo, firmado en febrero de 2023, establece de manera explícita los compromisos relativos tanto a la renovación de los trenes como a la extensión de la gratuidad en la región. "Y eso es lo que exigimos desde el Gobierno de Asturias: el cumplimiento íntegro de esos acuerdos de la Castellana hasta que llegue el último de los 35 trenes que tienen que llegar para la renovación en Asturias", ha subrayado.

La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones tras las últimas informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación sobre un nuevo retraso en la puesta en servicio de los trenes que permitirán a Asturias y Cantabria renovar parte de su flota.