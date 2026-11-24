Archivo - Gimena Llamedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) Gimena Llamedo ha hecho este martes en Oviedo un llamamiento al electorado, y especialmente a las mujeres, para concentrar el voto en el Partido Socialista en las elecciones del 29 de noviembre con el objetivo de "frenar a Vox" y evitar un retroceso en los derechos de las mujeres. "El domingo no elegimos entre dos partidos, elegimos entre dos modelos de sociedad", ha detacado.

En declaraciones a los medios en la víspera del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Llamedo ha hablado como "mujer feminista y militante socialista", según ha precisado. Llamedo ha contrapuesto un modelo que "protege a las víctimas de violencia de género" y otro que "lo que hace es fomentar y favorecer el machismo, como hace la ultraderecha".

"Elegimos entre un modelo que defiende la igualdad, un modelo que avanza, y un modelo que lo que quiere es desandar, lo que quiere es retroceder y llevarnos a unos tiempos oscuros, especialmente a las mujeres", ha afirmado.

Para subrayar la necesidad de aglutinar el voto en el PSOE, la diputada socialista ha recordado lo ocurrido en los comicios de 2023, cuando la izquierda obtuvo más sufragios en Asturias pero la derecha logró más escaños, quedándose el PSOE a 7.301 votos de conseguir un diputado más. Por ello, ha defendido que el voto al Partido Socialista "vale doble" porque "apoya a la izquierda y frena a Vox y todas esas políticas que vienen de la mano de Vox".

"Asturias puede parar a la derecha y para eso tiene que aglutinar, tiene que concentrar el voto en el Partido Socialista. No podemos volver a cometer el mismo error que se cometió en el 2023 porque nos estamos jugando mucho", ha remarcado.

TASA TURÍSTICA

Al ser preguntada sobre las críticas y las once enmiendas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé al proyecto de ley para implantar una tasa turística en Asturias, Llamedo ha señalado que aún no las conoce en detalle, pero ha asegurado que tanto el Grupo Socialista como el Gobierno autonómico están "siempre abiertos al diálogo". "Cuando llegue el momento las analizaremos, dialogaremos y trataremos de alcanzar un acuerdo como hacemos siempre", ha destacado.

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Preguntada por la negociación presupuestaria con la diputada Covadonga Tomé, Llamedo ha asegurado que el diálogo "está siempre abierto" y ha recordado que, durante los últimos años, tanto el Gobierno como el Partido Socialista no han escatimado esfuerzos para alcanzar acuerdos, algo que ha garantizado que volverán a hacer este ejercicio. "No tengan la menor duda", ha concluido.

Esta mañana, Covadonga Tomé ha precisado que desde el 4 de noviembre no se han vuelto a reunir "ni ha habido ningún tipo de avance". "No tuvimos la información que solicitamos ni tuvimos ningún otro contacto", ha asegurado durante una rueda de prensa celebrada en la Junta General.