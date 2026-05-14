Llamedo inaugura la pasarela de la vía verde del ferrocarril de San Tirso de Abres

Gimena Llamedo, en San Tirso de Abres - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha visitado este jueves algunos de los proyectos que el Gobierno de Asturias desarrolla en Castropol y San Tirso de Abres para reforzar los servicios en el medio rural, ayudar a fijar población y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

La jornada ha comenzado con la inauguración de la nueva pasarela de la vía verde del ferrocarril de San Tirso de Abres, una actuación para mejorar la seguridad del recorrido, al eliminar el cruce de la carretera nacional N-640.

La infraestructura, financiada con 165.500 euros a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Oscos-Eo y con fondos europeos Next Generation, pone fin a uno de los principales puntos negros del trazado y da respuesta a una demanda histórica del vecindario. La nueva pasarela permite dar continuidad a la vía verde en uno de sus tramos más problemáticos, al facilitar el paso bajo la N-640 y evitar que peatones y ciclistas tengan que atravesar la carretera.

Durante la visita, Llamedo ha destacado que esta intervención "mejora la seguridad y la accesibilidad de la principal infraestructura turística del concejo y refuerza, además, la apuesta por un modelo de turismo sostenible vinculado al medio natural".

Asimismo, ha subrayado que la obra "da respuesta a una reivindicación histórica y contribuye a mejorar la experiencia de quienes recorren una de las vías verdes más emblemáticas del occidente asturiano".

En el marco de esta jornada, la vicepresidenta ha visitado también en San Tirso de Abres el nuevo espacio de 'coliving' rural promovido por el Principado en colaboración con el ayuntamiento y financiado con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica.

El proyecto ha contado con una inversión cercana a 162.000 euros y ha permitido transformar el Centro de Interpretación de la Pesca en viviendas comunitarias concebidas como espacios de convivencia compartida.

Esta iniciativa busca facilitar la llegada de habitantes, favorecer el arraigo y promover fórmulas residenciales adaptadas a nuevas formas de vida en el medio rural. Asimismo, apuesta por la rehabilitación y reutilización de un edificio público, en línea con un modelo de desarrollo sostenible y de gestión eficiente de los recursos.

"El acceso a la vivienda es uno de los grandes desafíos del medio rural y proyectos como este permiten ofrecer soluciones innovadoras para atraer población, facilitar nuevos proyectos de vida y revitalizar nuestros pueblos", ha señalado Llamedo.

La agenda de la vicepresidenta ha continuado en Castropol, donde ha visitado el nuevo centro de capacitación digital y espacio de coworking habilitado en las antiguas escuelas de San Juan de Moldes. Esta infraestructura, promovida por el Principado en colaboración con el ayuntamiento y financiada con fondos europeos Next Generation, ha supuesto una inversión de 78.992 euros.

El equipamiento se enmarca en el programa Transición digital: capacitando concejos, orientado a reducir la brecha digital y garantizar el acceso a competencias tecnológicas en zonas rurales. El centro combina áreas de trabajo compartido, aulas de formación y espacios para talleres con equipamiento tecnológico adaptado a distintos usos, con el objetivo de impulsar la alfabetización digital, apoyar el teletrabajo y generar dinámicas de colaboración en el concejo.

Además, el centro acogerá actividades del programa Ruta Digital, impulsado por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Entre ellas destaca el taller divulgativo La verdad en tiempos de la IA: cuando ya no sirve ver para creer, centrado en fomentar el pensamiento crítico ante el uso de la inteligencia artificial.