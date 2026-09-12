Llanera avanza en la creación de un nuevo Espacio Joven en Lugo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanera continúa con las obras para crear un nuevo Espacio Joven en Lugo de Llanera, en un local municipal de la calle Santa María. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de tres meses y está previsto que finalicen el próximo 3 de octubre.

El espacio tendrá 61,40 metros cuadrados de superficie construida y un aforo máximo de 30 personas. Contará con un aula multiusos, un aseo accesible, un espacio de almacenamiento y limpieza y una zona para los equipos de climatización y ventilación.

El proyecto incluye medidas de ahorro y eficiencia energética, como aislamiento térmico, ventilación mecánica y sistemas de climatización. La alcaldesa, Eva María Pérez, ha señalado que el objetivo es ofrecer a los jóvenes "un espacio propio, moderno, accesible y preparado para acoger diferentes actividades".