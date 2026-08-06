Llanes decreta dos días de luto por el asesinato de la guardia civil Laura, a manos de su expareja, también agente

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OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, ha declarado dos días de luto oficial en el concejo tras el asesinato este miércoles de Laura, vecina del municipio y agente de la Guardia Civil, en el cuartel de la localidad, a manos de su expareja, también miembro del Cuerpo. Durante este jueves y viernes, las banderas de los edificios públicos del concejo ondearán a media asta.

El Ayuntamiento condena los hechos acaecidos en las dependencias del Instituto Armado en Llanes, que están siendo investigados como un presunto crimen de violencia de género. En el mismo suceso resultaron heridas otras personas, integrantes también de la Guardia Civil, que intervinieron para tratar de repeler la agresión.

Esta tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar una concentración de condena y rechazo ante el Consistorio.