Llaneza pide al Ayuntamiento de Oviedo que ofrezca parcelas a Cogersa para instalar puntos limpios

Archivo - Punto limpio de residuos de Cogersa - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido este lunes al Ayuntamiento información sobre si ha puesto a disposición de Cogersa alguna parcela para la instalación de nuevos puntos limpios.
En una nota de prensa, el portavoz ha explicado que hace tres años que el Ayuntamiento debía buscar nuevas ubicaciones para más puntos limpios, sin que el Equipo de Gobierno haya hecho "sus deberes". "Después de anunciar que se disponía de dos nuevas parcelas en La Corredoria y San Claudio, la realidad, a día de hoy, es que la respuesta por parte del Equipo de Gobierno es nula poniendo de manifiesto, una vez más, la incapacidad de gestionar este asunto", ha aseverado Llaneza.
El portavoz socialista ha recordado que la apertura de nuevos puntos para la recogida de residuos no convencionales "no tendría coste alguno para el Ayuntamiento", ya que Cogersa asume todos los costes relacionados con la compra y adecuación de las parcelas para la instalación de estos equipamientos.