Llaneza (PSOE) afirma que la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura es "una oportunidad histórica"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha celebrado que la candidatura de la ciudad para ser Capital Cultural Europea en 2031 haya superado la primera fase de selección, calificando este avance como una "oportunidad histórica" para que la cultura se convierta en un elemento transformador del municipio.

Llaneza ha recordado que el grupo municipal socialista ya planteó en octubre de 2024 una iniciativa para que Oviedo presentara su candidatura a la capitalidad cultural europea, propuesta que, según ha explicado, fue rechazada inicialmente por el equipo de gobierno municipal tanto en comisión como posteriormente en el pleno. El portavoz socialista ha indicado que, tras ese rechazo inicial, decidió meses después impulsar finalmente la candidatura.

El edil socialista ha señalado que la ciudad cuenta con un plan estratégico de cultura que puede servir como documento base para desarrollar el proyecto y lograr que la actividad cultural llegue al conjunto de los vecinos.