López (Vox) acusa al Principado de "parálisis" y alerta de riesgo en la seguridad vial de los asturianos

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, en el concejo de Aller. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha denunciado este viernes la "parálisis" y el "peligro" que, a su juicio, supone la gestión del Gobierno del Principado de Asturias en materia de infraestructuras y seguridad vial.

López ha hecho unas declaraciones a los medios en el lugar donde, hace más de cinco años, dos operarios del Principado fallecieron mientras realizaban labores de limpieza al ser sorprendidos por un desprendimiento o impacto, un suceso que ha calificado como "una muerte anunciada" debido a que, según ha afirmado, no era la primera vez que se producían incidentes similares en la zona.

La dirigente de Vox Asturias ha recordado que el Gobierno autonómico prometió entonces la instalación de viseras de protección y la ejecución de un proyecto de túnel, actuaciones que ha asegurado que, cinco años después, "siguen estando en el imaginario" del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y del presidente del Principado, Adrián Barbón.

López ha acusado al Ejecutivo asturiano de criticar "de boquilla" la falta de inversiones del Gobierno central en el marco de la Alianza por las Infraestructuras, mientras mantiene las carreteras autonómicas en un estado de "abandono absoluto".

Asimismo, ha sostenido que los ciudadanos asturianos soportan una elevada presión fiscal sin que ello se traduzca en mejoras de las infraestructuras o de los servicios públicos, y ha criticado lo que ha definido como un "gobierno de unidad inmovilista".

La portavoz de Vox ha concluido reclamando la ejecución de las obras comprometidas y ha pedido al Ejecutivo autonómico que "deje los titulares efímeros" y se centre en la gestión efectiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía.