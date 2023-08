López (Vox) advierte de que Asturias tiene grandes oportunidades y fortalezas "desaprovechadas" por la Izquierda

GIJÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carolina López, ha destacado este lunes que la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón, es un gran escaparate y motor económico y pone en valor las grandes oportunidades y fortalezas de la región, "desaprovechadas" por las políticas de la izquierda, según ella.

Unas políticas que, a su juicio, "arruinan" el tejido empresarial y que, por tanto, perjudican el desarrollo económico asturiano. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de realizar una visita institucional a la Fidma.

Prueba de ello, según López, es que ha habido en el último año cierres de cientos empresas y miles de autónomos, que ella ha atribuido a una "elevada" presión fiscal, mientras que una "excesiva" burocracia desincentiva, a su parecer, la instalación de nuevos negocios.

Es por ello, ha visto urgente el reducir impuestos y eliminar la burocracia, para que Asturias cuente con un tejido empresarial más sólido, de forma que tenga futuro y pueda desarrollarse.

Ha incidido, eso sí, en que no para ello es preciso cortar presupuesto de servicios públicos, sino de gasto supérfluo que no repercute en mejorar la vida de los asturianos, y también en el gasto político, del que ha criticado que cada Legislatura se incrementa y no sirve, en su opinión, para mejorar la región.

A mayores, López ha insistido en que las políticas del PSOE, a las que ahora se suman las de IU, hacen que se genere pobreza en el Principado.

Junto a ella ha hablado la diputada regional por Vox y concejala de Festejos en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, quien ha recalcado que Asturias necesita crecimiento económico, "que no lo hay", ha apostillado.

Unido a ello, ha conminado a "desmarcarse del triunfalismo de la izquierda", para así atraer empresas. Relacionado con todo esto, ha opinado que la Fidma es una plataforma de crecimiento para Gijón y Asturias, por lo que ha animado a aprovecharlo.