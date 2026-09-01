López (Vox) carga contra el "triunfalismo" de Barbón en materia de inversión y reclama mejor gestión de los servicios

Archivo - La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha rechazado este martes el "triunfalismo" del presidente Adrián Barbón durante la inauguración de la Escuela de Verano de UGT, y le ha acusado de "confundir gastar más con gestionar mejor".

En una nota de prensa, ha asegurado que "Barbón puede presumir de presupuestos y repetir todas las cifras que quiera, pero los servicios públicos no se miden por lo que se gasta, sino por cómo funcionan y por la atención que reciben los asturianos".

La portavoz de Vox ha señalado especialmente la situación de la sanidad y las políticas sociales. "Que explique su triunfalismo a los asturianos que esperan una operación, una consulta o una prueba, y a las más de 3.000 personas mayores que están esperando una plaza en una residencia", ha pedido.

La parlamentaria también ha respondido a la afirmación de Barbón de que quienes defienden bajar impuestos deben explicar dónde recortarían y ha cuestionado que el PSOE quiera "hacer creer a los asturianos que tienen que elegir entre pagar más impuestos o tener buenos servicios públicos".

"Desde Vox defendemos recortar gasto político, burocracia y estructuras ideológicas para que los recursos lleguen precisamente a aquello que necesitan los asturianos. Así sí será posible bajar impuestos", ha zanjado.