López (Vox) denuncia el aumento de la recaudación de impuestos del Principado para financiar "chiringuitos políticos"

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, durante su intervención en el Pleno de este viernes en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, ha criticado este viernes que las cuentas del Gobierno asturiano para 2026 "incrementan la recaudación de impuestos únicamente para financiar chiringuitos políticos y partidas ideológicas, mientras las necesidades reales de los asturianos, especialmente de autónomos, jóvenes y familias, quedan desatendidas".

López ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2026 durante el Pleno de la Junta General, argumentando que los presupuestos "no resuelven los problemas de Asturias, los cronifican" y criticando que el Gobierno regional confunde "gastar con gobernar".

Ha asegurado que los asturianos "están hartos de pagar impuestos que se malgastan en redes clientelares" y ha destacado que los presupuestos "blanquean la incompetencia y alimentan una ideología que termina en impunidad". La portavoz de Vox ha denunciado un modelo de gestión basado en "propaganda en lugar de resultados" y ha reclamado al Ejecutivo que "se ponga a trabajar de una vez por todas".

En su intervención inicial, ha subrayado la falta de eficacia en áreas como sanidad, dependencia, educación, infraestructuras y medio rural, denunciando que "el dinero público se asigna por afinidad ideológica y no por necesidad objetiva" y calificando este sistema de "corrupción institucional". También ha cuestionado el gasto en programas de igualdad y feminismo, que considera un "negocio clientelar utilizando a la mujer como moneda de cambio".

En un momento de su intervención, ha mencionado al exministro socialista José Luis Ábalos al referirse a la "falta de ejemplaridad" y el "sectarismo" que, según López, caracterizan al PSOE a nivel nacional y regional. "Ábalos es un ejemplo del estilo de política que permite perpetuar estructuras clientelares y la ideología por encima de la gestión eficiente", señaló López, en referencia a prácticas que, a su juicio, erosionan la confianza ciudadana.

López ha insistido en que los presupuestos crecen "porque recaudan más, pero lo único que hacen es malgastarlo" y ha criticado que las inversiones reales que crean empleo y fijan población "se recortan o se eternizan sin ejecutarse". Asimismo, ha denunciado la situación de los autónomos y jóvenes que deben marcharse de la región, así como el retraso en la ejecución de infraestructuras y ayudas al campo y la ganadería.

La diputada ha subrayado que Vox "no ha venido a corregir decimales, sino a devolver estos presupuestos y decir que así no se puede gobernar". Ha concluido reclamando transparencia y eficacia en la gestión pública. "Asturias merece un gobierno que priorice a sus ciudadanos y no a su ideología", ha aseverado.