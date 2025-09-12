La Lotería Nacional deja parte del segundo premio en Oviedo

Archivo - Una administración de Loterías - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha recaído en el número 73.135 euros y ha tocado, entre otras localidades, en Oviedo.

En concreto, según información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, el agraciado ha conseguido un segundo premio, de 60.000 euros al número.

La apuesta asturiana fue sellada en la administración de Loterías número 21, en la calle Fierro, número 21. También consiguieron segundos premios números sellados en Ciudad Real, Jaén y Sevilla.