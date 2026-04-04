Luanco acoge este domingo la procesión de La Venia, un ritual marinero del siglo XVIII que estrena abanderado

Procesión de La Venia, en Luanco, en una imagen de archivo recogida en la páginma Web del Ayuntamiento de Gozón. - AYUNTAMIENTO DE GOZÓN

OVIEDO/GOZÓN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad marinera de Luanco, capital del concejo de Gozón, celebra cada Domingo de Pascua la procesión de 'La Venia', considerada una de las manifestaciones religiosas de mayor "empaque" y arraigo de la Semana Santa asturiana". La ceremonia, que escenifica el encuentro entre la Virgen del Rosario y su Hijo Resucitado en la arena de la playa de La Ribera, destaca por su singularidad ritual y su estrecha vinculación con la historia del gremio de pescadores local.

Según la memoria elaborada por el historiador Ignacio Pando García-Pumarino que se recoge por parte del Ayuntamiento de Gozón en su página web, el origen de esta festividad se remonta, al menos, al siglo XVIII. Documentos del Libro de Fábrica de la parroquia de Santa María de Luanco (1783) ya constatan gastos para el arreglo de la rampa de acceso a la playa, confirmando la antigüedad de una tradición que en el año 1900 ya aparecía como "notoria y concurrida".

El acto central comienza cuando ambas imágenes inician un lento acercamiento sobre la arena de la citada playa. El momento cumbre, conocido como "la venia", es protagonizado por el abanderado de la Cofradía de Pescadores, quien, tras tres genuflexiones, ondea con fuerza un pendón rojo.

Según la tradición, la bandera debe pasar tres veces rasante a la arena sin llegar a tocarla, un gesto interpretado históricamente por la comunidad marinera como un buen augurio para las próximas pesqueras.

Simultáneamente, se retira el manto negro de luto a la Virgen para descubrir una imagen de blanco y oro, momento en que el silencio se rompe con el sonido de las "bombas reales", los aplausos del público y la sirena de la rula de pescadores.

IDENTIDAD LIGADA A LA MAR

La procesión no solo tiene un valor religioso, sino un profundo calado sociocultural. Fuentes históricas subrayan que la Virgen del Rosario es patrona de la Cofradía de Pescadores de Luanco desde 1516. La ubicación de la ceremonia, la playa de La Ribera -antiguamente conocida como Puerto de las Ballenas-, refuerza este vínculo con el pasado ballenero y pesquero de la villa.

NUEVO ABANDERADO

Este año además el luanquin Félix Prieto Granda se estrenará como abanderado --quien porta el pendón rojo y, tras sus pequeños pasos y genuflexiones, realiza varios giros de bandera-- tras la decisión de la parroquia de Luanco.

Priento Granda sucederá así a César Menéndez, el segundo abanderado con más años al frente (quince), solo superado por Lorenzo Rodríguez "El Noy", ya fallecido que portó el pendón durante 20 años.