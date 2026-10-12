Luis Gardey actuará por primera vez en el Teatro Jovellanos el próximo 22 de diciembre

Concierto Luis Gardey - DIVERTIA

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Jovellanos acoge el próximo 22 de diciembre a las 20.00 horas el concierto del artista Luis Gardey, con un concierto que llevará por título 'Luis Gardey, homenaje a Gijón'. Las entradas saldrán a la venta este martes a las 12.00 horas con precios que oscilan entre los 20 y los 25 euros.

Según ha informado Divertia en nota de prensa, el artista será el protagonista de la actuación en la que estará acompañado por orquesta y coro.

La actuación supone la primera presencia de Luis Gardey en el escenario del teatro Jovellanos, que suma una nueva propuesta a la programación del último trimestre de 2026.