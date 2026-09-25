Luis Venta defiende 46 propuestas del PP para Asturias con foco en las listas de espera y política fiscal

Archivo - El diputado del PP de Asturias, Luis Venta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta, ha defendido este viernes en el Debate de Orientación Política General las 46 propuestas de resolución presentadas por su grupo parlamentario, con la vista puesta en el "fin" del Gobierno del PSOE a partir de las elecciones autonómicas de 2027.

Venta ha sido el primer diputado en tomar la palabra en la última sesión de este pleno, en el que se debatirán y votarán las propuestas de resolución registradas por todas las fuerzas parlamentarias asturianas. Las 'populares' van encaminadas a resolver deficiencias en materias relacionadas con sanidad, derechos sociales o educación, además de medidas fiscales y en defensa de la industria, la vivienda o medio rural.

En materia de sanidad, el PP plantea un plan de choque con metas a corto plazo y trimestrales para dar solución a las listas de espera, además de una "reducción drástica" de la burocracia que "asfixia" a los médicos.

Solicita asimismo un plan urgente contra las listas de espera de la dependencia, así como la atención telemática en las farmacias del medio rural. En materia tributaria, Venta ha defendido medidas que "dejen de asfixiar" a los autónomos y empresarios, además de rebajas fiscales, la deflactación del IRPF y la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones. En materia económica, el PP ha planteado otra propuesta para rechazar el nuevo modelo de financiación autonómica.

En materia de medio rural, Venta ha planteado medidas para que el Gobierno asturiano pague la totalidad de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), además de la reprobación del secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, por "ningunear y despreciar" a Asturias y a los ganaderos.

El parlamentario 'popular' ha defendido asimismo una propuesta de resolución en apoyo al pueblo de Ceuta y en condena por la crisis migratoria y la inseguridad en la ciudad autónoma. La iniciativa exige el restablecimiento del orden, porque "Ceuta es España y la defensa de las fronteras es un deber ineludible".