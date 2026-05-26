Luz verde definitiva a la planta de hidrógeno verde de Hunosa en Langreo

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OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha aprobado definitivamente el Plan Especial del Pozo Fondón, una medida que reordena urbanísticamente los 22.325 metros cuadrados de la histórica instalación minera. Esta aprobación permitirá a Hunosa avanzar en los trámites para implantar una planta de generación de hidrógeno verde que operará a partir de agua de mina, impulsando la movilidad sostenible en el área central asturiana.

La viabilidad del proyecto ya había recibido el respaldo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que autorizó el uso del agua de mina para la producción de hidrógeno, así como la publicación en septiembre del año pasado del Informe Ambiental Estratégico en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), paso previo para la ratificación por parte del Pleno de Langreo.

En una nota de prensa, Hunosa explica que la futura planta tendrá una potencia inicial de 2,5 MW, escalable hasta los 5 MW. Basada en los principios de la economía circular, integrará la recuperación del calor derivado de la electrólisis en la red de geotermia y biomasa District Heating Pozo Fondón, un sistema recientemente galardonado por la Agencia Internacional de la Energía con el 'Global District Energy Climate Award'.

El hidrógeno generado se producirá utilizando el agua vertida por la antigua bocamina Nalona y energía eléctrica renovable, que provendrá parcialmente de una planta fotovoltaica instalada en los terrenos de un pozo minero clausurado de Hunosa.

La nueva instalación se integrará en un espacio que ya alberga la red de calor con energía geotérmica y biomasa, la Brigada de Salvamento Minero y el Archivo Histórico de Hunosa. La planta de producción de hidrógeno renovable forma parte del proyecto Mine-to-H2, desarrollado por la sociedad estatal en colaboración con Duro Felguera, Hyren, Alsa, la Universidad de Oviedo y el instituto polaco Glowny Instytut Gornictwa (GIG-PIB).

La actuación cuenta con un presupuesto total de 18 millones de euros, de los cuales el 50 por ciento procederá de fondos europeos a través de las ayudas del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero (RFCS). En la nota de prensa, señalan que al estar supeditada a los plazos de la participación comunitaria, el avance administrativo en tiempo y forma "resulta clave" para mantener la financiación y cumplir con el calendario, que prevé la puesta en marcha de la planta en el segundo semestre de 2027.

DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE E INDUSTRIA

Con una duración prevista de cuatro años y medio, el proyecto contempla también la puesta en servicio de dos nuevos modelos de autobús interurbano de ALSA propulsados por hidrógeno verde (mediante pila de combustible y combustión directa), orientados a descarbonizar el transporte por carretera.

Asimismo, según indican en la nota de prensa, la planta abastecerá a industrias asturianas que actualmente consumen hidrógeno gris, permitiéndoles reducir su huella de carbono, habiendo recibido las primeras consultas y contactos de empresas interesadas.