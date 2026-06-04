Luz verde en la Junta a la iniciativa de Tomé para reclasificar a ténicas en cuidados auxiliares y rechazada la del PP

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OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado por unanimidad este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Mixto, a iniciativa de la diputada Covadonga Tomé, que insta a ejecutar la reclasificación profesional del colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del subgrupo C2 al C1. Por el contrario, ha sido rechazada una iniciativa similar del Grupo Parlamentario Popular.

El debate de ambas proposiciones no de ley se ha sustanciado de forma conjunta, procediéndose después a su votación por separado. La iniciativa de Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha salido adelante con el respaldo mayoritario de la izquierda, sumando los votos de la propia proponente, de Convocatoria por Asturias y del PSOE. En cambio, la propuesta de los 'populares' ha decaído al no contar con el apoyo de las fuerzas del Gobierno ni de Tomé.

Durante la defensa de su iniciativa, Tomé ha denunciado que estas profesionales, un sector "precarizado" y "sostenido mayoritariamente por mujeres", desarrollan una labor "propia e insustituible" que no es meramente auxiliar, tanto en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) como en el ámbito sociosanitario. Tomé ha criticado el incumplimiento de los plazos del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que preveía el pase al Grupo C1 antes del cierre de 2023, y ha exigido la aplicación del artículo 76 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Asimismo, ha urgido a adecuar las condiciones del personal de las 27 residencias públicas del ERA dentro de la negociación del quinto convenio colectivo y a actualizar un catálogo de funciones de 1973 que considera totalmente "obsoleto".

Por su parte, la diputada del PP asturiano Pilar Fernández Pardo ha defendido que las TCAE constituyen un "pilar fundamental y esencial" de la sanidad asturiana y ha tildado de "injusticia" que permanezcan encuadradas en el subgrupo C2 a pesar de poseer una titulación de Formación Profesional de grado medio.

Fernández Pardo ha afeado al Gobierno del Principado que no traslade el reconocimiento institucional a la realidad laboral, como demuestra la reciente convocatoria de 62 plazas del Sespa sin avanzar en la reclasificación.

La propuesta del PP planteaba instar al Ejecutivo central a ejecutar de forma inmediata la reclasificación, elaborar un informe técnico, jurídico y económico de viabilidad, actualizar el marco competencial y negociar un plan de carrera profesional vinculado al subgrupo C1.

En el turno de fijación de posiciones, el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha reprochado a los 'populares' que su iniciativa se olvidase por completo de las profesionales que trabajan en el ERA por limitarse a "copiar" una moción de Cantabria.

Vegas ha afirmado que el sistema sociosanitario asturiano está "en deuda" con un colectivo que demostró un comportamiento "impecable" durante la pandemia y ha respaldado la propuesta de Tomé por ajustarse de manera "sensata" a la realidad autonómica. Además, ha rechazado la necesidad de informes de viabilidad económica alegando que se trata de "justicia y derechos laborales"

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jacinto Braña ha manifestado que el PSOE comparte plenamente que las TCAE son una figura clave para el futuro sociosanitario de la comunidad, reconociendo que "se podría haber avanzado" más desde la aprobación del TREBEP. No con esto, ha condicionado el voto del grupo mayoritario a que las medidas respeten los ajustes normativos y la negociación del nuevo estatuto marco estatal y el convenio del personal laboral.

Braña ha justificado el voto a favor de la PNL de Tomé y el rechazo a la del PP por la "diferencia fundamental" de que la iniciativa del Grupo Mixto sí incorpora explícitamente tanto la realidad de las profesionales del Sespa como de las que desempeñan sus funciones en las residencias públicas del ERA.