Luz verde al primer proyecto de vivienda colaborativa intergeneracional en la ciudad

Presidente de Cohousing El Llar, Amalio Espinosa Barrios, durante su intervención en el Pleno Municipal de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal por unanimidad de los grupos presentes --Vox no pudo acudir-- la proposición presentada por el PSOE para la cesión de suelo público en derecho de superficie con el fin de llevar a cabo un proyecto de vivienda colaborativa intergeneracional.

Los socialistas, asimismo, han aceptado la enmienda presentada por Foro y PP, en el sentido de seleccionar la parcela municipal para la construcción al menos de 30 viviendas colaborativas intergeneracionales, que se abra seguidamente un proceso de concurrencia competitiva para que una entidad, o cooperativa, sin animo de lucro pueda llevar este proyecto a cabo.

El concejal socialista Tino Vaquero, por su parte, ha señalado que aunque la iniciativa de su grupo, a raíz de la propuesta de Cohousing El Llar, iba a encaminada a construir entre 30 y 40 viviendas, la enmienda del Gobierno local que sitúa en 30 la cifra la ven suficiente para empezar.

Por su lado, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha recalcado que el Gobierno local lleva más de un año trabajando con esta asociación para acabar de dar forma a un proyecto que está pronto a ver la luz, según el edil.

Unido a ello, ha criticado que el PSOE lleve al Pleno lo que se está trabajando ya por el Gobierno municipal, cuando los socialistas nunca antes habían hablado de vivienda colaborativa.

Por parte del PP, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha señalado que su partido ya hablaba de este tipo de proyectos en su programa electoral.

También ha apuntado que se ha estado trabajando con distintas entidades para ceder derecho de superficie y que el canon sea a cambio de algunas viviendas para gestionar desde Emvisa.

Al margen de ello, ha remarcado que este proyecto contribuye a combatir y prevenir la soledad no deseada y ofrece una alternativa "real y factible" a los mayores fuera de las residencias de la Tercera Edad.

En el caso de IU y Podemos, ambos grupos han mostrado su apoyo a esta iniciativa, especialmente el hecho de que sea un proyecto intergeneracional, sin interés especulativo. Lo han contrapuesto, en este sentido, al Plan Llave impulsado por el Gobierno municipal.

Antes del debate plenario, ha intervenido en el Pleno el presidente de El Llar, Amalio Espinosa Barrios, quien ha expresado su agradecimiento por el apoyo del Ayuntamiento a este proyecto.

Respecto a él, ha incidido en que es una transformación, más que urbanística, humana, ante el aumento del envejecimiento de la población. De hecho, ha recalcado que Gijón es la ciudad más envejecida entre las de más de 50.000 habitantes y/o capitales de provincia.

También ha llamado la atención sobre que la juventud tiene "enormes dificultades" para emanciparse, al tiempo que las personas mayores de más de 65 años se quieren mantener activas. Ha aludido, además, a la llamada "epidemia silenciosa", la soledad no deseada, que se cobra la vida de muchas personas cada año.

Frente a todo ello, surgen iniciativas ciudadanas de viviendas colaborativas intergeneracionales como esta. Espinosa Barrios ha dejado claro que no son experimentos, sino "realidades contrastadas", que además mejoran la salud física y mental. Ha indicado que en Asturias ya hay dos proyectos así.

Especialmente ha destacado que no hay interés especulativo, ya que el objetivo es mantener los mismos fines sociales todo el tiempo que dure el derecho de superficie.

PATIOS ESCOLARES

Se ha aprobado, también por unanimidad, una proposición presentada por el Grupo Municipal Podemos para la creación de un proyecto piloto de patios de colegios abiertos a la comunidad fuera de horario escolar, eso sí, con la enmienda de Foro y PP por la que se acuerda realizar un estudio de los costes que supone.

Todos los grupos han estado de acuerdo en que niños y jóvenes precisan de espacios de ocio, si bien el edil de Deportes, Jorge Pañeda, ha advertido de que llevar a cabo este proyecto "no es una acción sencilla ni automática".

Según Pañeda, se requiere de recursos humanos, a lo que ha puesto de ejemplo otras ciudades donde se ha puesto en marcha y donde ha sido preciso, entre otras cosas, personal de vigilancia, limpieza, seguros y protocolos de confianza para un uso "seguro, ordenado y responsable" de estos espacios. Unos medios que ha recalcado que el Ayuntamiento no dispone hoy por hoy.

Sí ha estado de acuerdo en estudiar un proyecto piloto, de manera consensuada con la comunidad educativa y bajo el compromiso de trabajar en soluciones al ocio infantil y juvenil.

PLANES DE EMPLEO

Por otro lado, no ha salido adelante una proposición del PSOE sobre escuelas taller y talleres de empleo. La iniciativa sumó los votos a favor de IU y Podemos, mientras que Foro, PP y concejal no adscrito lo hicieron en contra --Vox no estaba--.

A este respecto, la edil socialista Ana Belén Murias se ha quejado que a la última convocatoria se presentaron solo los proyectos para dos escuelas taller y un taller de empleo para una ciudad con más de 14.000 parados.

Por ello, la iniciativa pedía al Gobierno preparar, de cara a una próxima convocatoria, al menos tres escuelas taller y cuatro talleres de empleo. Murias también ha considerado una "excusa" del Gobierno el decir que no hay espacios para presentar más, lo que, a su juicio, evidencia la "inacción" del Ejecutivo municipal.

En respuesta, la vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha reivindicado que gracias a las políticas del Gobierno local el desempleo en Gijón desciende por encima de la media regional y nacional.

También ha justificado que no basta con disponer de espacios, sino que estos deben estar homologadas. Ha señalado, eso sí, que esperan poder contar con el edificio de Vicasa en un futuro próximo y, con el tiempo, sumar Fundación Metal.

Sobre este último, ha afeado a Muria su "mucho descaro" por decir que está vacío cuando fue debido a gestión socialista, según ella, que cerró, y cuando aún no está completado el cambio de titularidad.

Pumariega ha sostenido que el Gobierno local trabaja con una planificación "responsable" para solicitar todos los programas posibles, siempre que se puedan ejecutar en condiciones adecuadas.

GRIPE AVIAR

Tampoco el PSOE ha logrado que se aprobara una proposición para implementar medidas complementarias ante la gripe aviar y otras plagas en el concejo de Gijón.

En este sentido, todos los grupos han votado en contra de la iniciativa, al considerar que compete al Principado la implementación de estas medidas y al defender que debe seguirse una estrategia común, como ya se está haciendo.