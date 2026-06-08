Luz verde al proyecto de Ley de Mecenazgo que inicará ahora su tramitación parlamentaria

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OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo autonómico ha aprobado el proyecto de Ley de Mecenazgo, impulsado por la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos para favorecer la participación del sector privado en actividades culturales, deportivas, sanitarias, de asistencia social, de investigación, desarrollo e innovación tecnológica; de promoción de la igualdad y cualquier otra considerada de interés general.

La norma, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, fija una serie de incentivos fiscales con el ánimo de estimular la colaboración social en distintas modalidades que pasan por los donativos y donaciones dinerarias, de bienes o de derechos, las cesiones de uso o contratos de comodato o de carácter gratuito, convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general y constitución de nuevas fundaciones o aportaciones al patrimonio fundacional de entidades ya existentes.

En materia tributaria, el texto legislativo distingue tres grandes bloques de incentivos fiscales en lo que se refiere a los beneficiarios.

Uno para las personas físicas que actúen como mecenas se establece un régimen específico de deducciones en el impuesto sobre la renta (IRPF).

Otro bloque para las personas jurídicas, incorpora como principal novedad la creación de créditos fiscales aplicables a los impuestos y tasas propios de la comunidad. Estos créditos alcanzarán el 25% del importe total del donativo, con un límite anual de 5.000 euros, y podrán usarse durante un periodo de cuatro años desde su reconocimiento.

El tercer bloque tiene relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales. En estos casos, la ley recoge una serie de beneficios fiscales para que las operaciones vinculadas al mecenazgo queden exentas de tributación y no soporten cargas adicionales.